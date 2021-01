Pizza ai grani antichi di Fulvio Marino, la ricetta della pizza del venerdì per E’ sempre mezzogiorno

La ricetta della pizza ai grani antichi di Fulvio Marino è la ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi 22 gennaio 2021 da non perdere, come tutte le altre ricette di Fulvio Marino. Ancora una volta un impasto diverso e questa volta la pizza del venerdì di E’ sempre mezzogiorno è fatta con ben 4 farine diverse. Possiamo poi farcire come vogliamo, condire magari con porchetta, cipolla caramellata e crema di cavolfiore oppure con gli ingredienti più golosi per noi- Ecco la ricetta della pizza di oggi di Fulvio Marino per le ricette E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE FULVIO MARINO PER E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DELLA PIZZA AI GRANI ANTICHI

Ingredienti: 250 g di farina di farro bianco, 250 g di farina di segale bianca, 250 g di farina di khorasan, 250 g di farina monococco, 680 g di acqua fredda, 50 g di olio evo, 10 g di lievito di birra fresco, 22 g di sale, farina per spolverare e olio

Preparazione: nella ciotola versiamo le 4 farine, uniamo il lievito fresco di birra sbriciolato, aggiungiamo quasi tutta l’acqua fredda. Mescoliamo, iniziamo a impastare e aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua tenuta da parte. Impastiamo e uniamo adesso l’olio, completiamo l’impasto. Abbiamo un impasto morbido.

Facciamo riposare nella ciotola unta con un po’ di olio e coperta da pellicola per 2 ore a temperatura ambiente. Versiamo poi sul tavolo infarinato e dividiamo in tre palline da circa 550 grammi. Chiudiamo poco le palline con le mani e disponiamo sulla teglia oliata, la teglia da circa 35 cm di diametro per ogni pizza, la teglia che poi utilizzeremo per la cottura. Possiamo bagnare le palline con un po’ di olio in superficie e lasciamo così per circa 2 ore e mezza.

Tocchiamo questo impasto il meno possibile. Ungiamo le mani con l’olio e stendiamo la pizza nella teglia tonda. Mettiamo in forno a 250 gradi per 20 minuti. 15 minuti nella penultima parte bassa del forno e 5 minuti nella parta alta del forno.