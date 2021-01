Gian Piero Fava: la ricetta del baccalà con crostoni di semolino, lenticchie e pomodorini al forno

La ricetta di Gian Piero Fava del baccalà con crostoni al semolino, pomodori secchi e lenticchie, la ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi 26 gennaio 2021. Un piatto perfetto con i consigli dello chef Gian Piero Fava, un secondo piatto ma in realtà è un piatto completo perché con lenticchie, baccalà, semolino, pomodori. Un consiglio dietro l’altro oggi nella cucina di Antonella Clerici e con le nuove ricette E’ sempre mezzogiorno. Seguiamo con attenzione tutti i passaggi della ricetta di oggi di E’ sempre mezzogiorno e avremo un baccalà perfetto, cotto in modo semplice ma su una base di lenticchie e non solo.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DI GIAN PIERO FAVA DEL BACCALA’ E CROSTONI AL SEMOLINO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: mettiamo le lenticchie in ammollo nell’acqua, non è un passaggio essenziale ma il consiglio è di lasciarle 4 o 5 ore. Zia Cri consiglia di metterle sempre a bagno, anche 1 ora.

In pentola sedano, carota e cipolla tritate con un po’ di olio, facciamo andare e aggiungiamo le lenticchie scolate. Facciamo cuocere aggiungendo il brodo o l’acqua, saliamo. Una parte delle lenticchie la frulliamo.

In un’altra pentola, più piccola, versiamo abbondante olio, portiamo a 80° C con peperoncino, aglio, rosmarino e alloro. Cuociamo qui il baccalà per 7/8 minuti. Questo olio possiamo utilizzarlo poi anche per altre cotture perché ha raggiunto una temperatura bassa.

In una ciotola tagliamo a metà i pomodori, condiamo con olio, zucchero, di canna, bucce di limone e arancio, timo mescoliamo, versiamo nella teglia foderata con la carta forno e mettiamo in forno 1 ora e mezza a 90° C.

In un’altra pentola scaldiamo il latte, al bollore uniamo il semolino e facciamo cuocere, poi aggiungiamo la noce moscata, il tuorlo, amalgamiamo bene e versiamo un una teglia, livelliamo e facciamo raffreddare. Coppiamo il semolino freddo e abbiamo dei cerchi ma vanno bene anche dei quadrotti. Passiamo in padella calda con un po’ di burro i crostoni al semolino.