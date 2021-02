Ricette Fulvio Marino, la ciabatta

Con Fulvio Marino facciamo la ciabatta, con le ricette di Fulvio Marino per E’ sempre mezzogiorno oggi 1 febbraio 2021 impariamo a fare la ciabatta, il pane che ha bisogno di più lievitazioni per diventare perfetto da farcire. Possiamo fare dei panini ciabatta o del pane di pezzatura più grande. Con i consigli di Fulvio Marino nella cucina di E’ sempre mezzogiorno possiamo diventare tutti bravissimi con la panificazione. Basta seguire tutti i passaggi, gli ingredienti e soprattutto la lievitazione. Scopriamo insieme la ricetta della ciabatta E’ sempre mezzogiorno, il pane di oggi di Fulvio Marino per tutti.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DI FULVIO MARINO DELLA CIABATTA

Ingredienti: 500 g di farina tipo 0, forte, 500 g di farina buratto tipo 2, 800 g di acqua, 200 g di lievito madre, 2 g di lievito di birra (12 g di lievito di birra se non abbiamo il lievito madre), 25 g di sale grigio

Preparazione: nella ciotola versiamo le due farine, quasi tutta l’acqua, il lievito madre e il lievito di birra, impastiamo e poi aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua.

L’impasto sarà appiccicoso. Copriamo e facciamo lievitare 1 ora coperto nella ciotola.

Sul tavolo abbiamo bisogno di un po’ di farina, versiamo l’impasto e facciamo le pieghe di rinforzo, mettiamo nella ciotola e facciamo lievitare un’altra ora coperto. Versiamo poi di nuovo sul tavolo infarinato, ripieghiamo l’impasto su se stesso e di nuovo mettiamo nella ciotola, coperto facciamo lievitare altre 2 ore a temperatura ambiente. Totale quindi 4 ore di lievitazione. Bretzel di Fulvio Marino, la favola ricetta da E’ sempre mezzogiorno

Versiamo di nuovo l’impasto sul tavolo infarinato e tagliamo a pezzi, circa 7 pezzi, abbiamo ancora bisogno di farina sul tavolo. Disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno. Copriamo con altra carta forno e facciamo lievitare 50 minuti.

Mettiamo in foro a 240 gradi statico per circa 18 minuti ma dipende dalle pezzature. Farciamo come vogliamo a Fulvio marino suggerisce la frittata di cipolle.