Quinoa con julienne di verdure, la ricetta Cotto e Mangiato

Dalle ricette Cotto e Mangiato la ricetta della quinoa con le verdure, la julienne di verdure. Un piatto super sano, come anticipa Tessa Gelisio mentre affetta le verdure. Infatti, la quinoa fa bene, le verdure come cavolo, carote e broccoli sono ricche di tanti nutrienti, come condimento solo olio e sale, se vogliamo aggiungiamo anche il pepe e il piatto è perfetto, pronto per tutta la famiglia. Possiamo anche sostituire le verdure con altre per rendere l’insalata adatta al nostro gusto. Una ricetta Cotto e Mangiato ottima sia per il pranzo che per la cena. Ecco come si preparare in poco più di 30 minuti.

RICETTE COTTO E MANGIATO – LA RICETTA DELLA QUINOA CON JULIENNE DI VERDURE

Ingredienti: 200 g di quinoa bianca, nera e rossa, 400 ml di acqua, 200 g di cavolo rosso e bianco, 50 g di carote tagliate sottili, 150 g di broccoli tagliati a fettine sottili, 2 cucchiai di olio di oliva, 1 spicchio di aglio, sale e pepe

Preparazione: tagliamo a fettine sottili le carote, il cavolo rosso e il cavolo bianco, tagliamo a julienne, lo stesso cerchiamo di fare anche con i broccoli.

Sciacquiamo bene la quinoa e tostiamo in un pentolino, aggiungiamo l’acqua e portiamo a bollore, saliamo. 10 minuti di cottura ed è cotta, lasciamo riposare a fuoco spento per 5 minuti, poi sgraniamo la quinoa con la forchetta.

Intanto, cuociamo singolarmente le verdure. Iniziamo dai broccoli con un po’ di olio e uno spicchio di aglio. Lo stesso facciamo con le carote e poi anche con il cavolo rosso e il cavolo bianco. Stessa cottura ma il tempo è diverso. Abbiamo tutto per assemblare il piatto di Tessa Gelisio.