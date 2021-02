Pane con le patate, le ricette di Fulvio Marino

Che meraviglia la ricetta del pane con le patate di Fulvio Marino, la ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi 4 febbraio 2021. Pane con le patate nell’impasto ma ci sono anche le patate al forno come goloso ripieno. Sono delle corone di pane con dentro le patate e come sempre le ricette di Fulvio Marino sono una vera golosità. Una ricetta dietro l’altra e Fulvio riesce sempre a stupirci, impensabile ormai E’ sempre mezzogiorno sena di lui. Ecco la ricetta E’ sempre mezzogiorno del pane con le patate, ecco come si fa con le dosi e i passaggi giusti.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIRONO DI FULVIO MARINO – LA RICETTA DEL PANE CON LE PATATE

Ingredienti: 500 g di farina di grano tenero tipo 2, 500 g di semola di grano duro, 300 g di patate lesse e schiacciate, 100 g di patate a dadini lesse, 400 g di patate al forno, 100 g di formaggio grattugiato, 150 g di latte, 250 g di acqua, 200 g di lievito madre, 5 g di lievito di birra, 25 g di sale, rosmarino

Preparazione: la scelta di Fulvio Marino è sulle patate di montagna. Nella ciotola versiamo le due farine, il lievito madre, il lievito di birra (se non abbiamo il lievito madre usiamo 12 g di lievito di birra). Aggiungiamo quasi tutta l’acqua e il latte (possiamo anche usare la panna al posto del latte). Impastiamo e aggiungiamo le patate lesse e schiacciate, impastiamo e aggiungiamo il sale con il resto dell’acqua. Impastiamo e quando l’impasto è liscio ed omogeneo aggiungiamo le patate a dadini sbollentate per soli 4 minuti e ben scolate. Impastiamo e facciamo lievitare per circa 2 ore nella ciotola unta di olio e coperta.

Adagiamo sul tavolo infarinato e tagliamo a rettangoli da 300 g spessi 1 cm.

Prepariamo le patate al forno con il rosmarino e il sale e con queste farciamo il rettangolo, aggiungiamo il formaggio grattugiato e chiudiamo il rettangolo coprendo le patate, allunghiamo come una baguette da 30/40 cm e poi chiudiamo le estremità unendole e otteniamo una corona. Disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno.

Facciamo lievitare fino al raddoppio per circa quindi 1 ora e mezza a temperatura ambiente e coperto. Poi creiamo i tagli, tre su ogni corona col coltello a sega leggermente inclinato.