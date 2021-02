Polpette di ricotta al sugo, la ricetta in tv per la cena

La ricetta delle polpette di ricotta al sugo, un piatto davvero ottimo dalle ricette Cotto e Mangiato. Non tutte le ricette in tv sono perfette e semplici ma queste polpette di ricotta cotte prima in forno e poi in padella con il sugo di pomodoro ci sembrano un’ottima idea per la cena. E’ facile preparare le polpette di ricotta di Tessa Gelisio ma prima facciamo scolare bene la ricotta e poi seguito gli altri consigli. Pane, formaggio grattugiato uova e poco altro e le polpette di ricotta al sugo sono pronte. Ecco la ricetta di oggi 4 febbraio 2021 dalle ricette Cotto e mangiato.

RICETTE COTTO E MANGIATO – LA RICETTA DELLE POLPETTE DI RICOTTA AL SUGO

Ingredienti: 300 g di ricotta fresca, 100 g di pane raffermo, 2 uova, 40 g di parmigiano reggiano grattugiato, latte q.b., farina q.b.

Per il sugo; 500 ml di passata di pomodoro, 1 spicchio di aglio, sale, pepe, olio di oliva e basilico fresco q.b.

Preparazione: scoliamo la ricotta. Bagniamo il pane raffermo a pezzi mettendolo nel latte, lasciamo in ammollo fino a quando sarà morbido, strizziamo bene.

Nella ciotola versiamo la ricotta, aggiungiamo le uova, il basilico fresco tritato, il parmigiano grattugiato, il pane che abbiamo strizzato bene e poi saliamo e pepiamo. Amalgamiamo il tutto.

Infariniamo le mani e facciamo le polpette di ricotta. Disponiamo sulla teglia foderata con la carta foglio unta con un po’ di olio. Mettiamo in forno 10 minuti a 180° C.