Hamburger con salsa tzatziki, le ricette Cotto e Mangiato

La ricetta degli hamburger con salsa tzatziki è la ricetta Cotto e Mangiato di oggi 9 febbraio 2021, il suggerimento di oggi di Tessa Gelisio per una cena golosa che piace a tutta la famiglia. Possiamo arricchire il panino con l’hamburger come vogliamo ma iniziamo proprio con il preparare la carne. Il pezzo forte di questa ricetta Cotto e Mangiato è la salsa, la salsa greca che però Tessa propone nella versione senza aglio. Voi lo aggiungete alla salsa? Prendiamo i panini, quelli morbidi per hamburger e il piatto è quasi pronto. Non perdete questa e le altre ricette Cotto e Mangiato, ogni giorno su Italia 1 nella rubrica di cucina di Studio Aperto.

RICETTE COTTO E MANGIATO OGGI 9 FEBBRAIO 2021 – LA RICETTA DELL’HAMBURGER CON SALSA TZATZIKI

Ingredienti per 2 persone: 2 panini, 400 g di carne per hamburger, 100 g di yogurt bianco greco, 50 g di cetriolo, aceto q.b., pepe, olio e sale q.b.

Preparazione: grattugiamo il cetriolo con tutta la buccia e mettiamo in un colino, lasciamo così per almeno 1 ora perché deve perdere la sua acqua di vegetazione.

Nella ciotola versiamo il macinato adatto per hamburger e condiamo con sale, pepe e olii, mescoliamo diamo forma ai due hamburger. In padella facciamo scaldare un filo di olio e cuociamo gli hamburger sui due lati.

In una ciotola versiamo lo yogurt greco, condiamo con sale e olio e poche gocce di aceto di vino bianco. Mescoliamo e se vogliamo possiamo aggiungere come nella ricetta originale dell’aglio tritato e crudo. Aggiungiamo i cetrioli preparati prima, amalgamiamo.