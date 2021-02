Ricette Fulvio Marino, panini cinesi al vapore: i mantou

La ricetta dei panini cinesi di Fulvio Marino, la ricetta del pane di oggi 10 febbraio 2021 da E’ sempre mezzogiorno. Fulvio Marino aggiunge alle riette di pane di E’ sempre mezzogiorno i panini cinesi, i mantou, i panini bianchi e soffici. Sono i panini di E’ sempre mezzogiorno cotti al vapore. Non servono grandi attrezzi ma i classici cestini per la cottura a vapore. Come sempre con le ricette di Fulvio Marino e i suoi impasti scopriamo un nuovo mondo in cucina. Sono tutte ricette da provare e oggi la ricetta del pane cinese al vapore è davvero da provare. Ecco come si fanno i panini di Fulvio Marino visti oggi, i panini cinesi.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO OGGI 10 FEBBRAIO 2021 – LA RICETTA DEI PANINI CINESI AL VAPORE DI FULVIO MARINO

Ingredienti: 500 g di farina 00, 300 ml di latte, 15 g di lievito fresco di birra, 30 g di zucchero, 30 g di olio di oliva, 7 g di sale

Preparazione: impastiamo la farina con il latte (ne lasciamo un pochino da parte), lo zucchero e il lievito di birra. Dopo un po’ quando l’impasto è liscio e molto estensibile uniamo il sale e il resto del latte. Impastiamo e solo alla fine aggiungiamo l’olio e completiamo l’impasto. Se necessario lavoriamo anche sul tavolo. Copriamo con la pellicola e facciamo lievitare 30 minuti a temperatura ambiente.

Facciamo desso delle pieghe di rinforzo. Sul tavolo usiamo un pochino di farina e creiamo la piega a 3 strati. Così lisciamo l’impasto e lo prepariamo per il prossimo passaggio.

Disponiamo sulla teglia coperto con la pellicola e facciamo riposare 10 minuti. Stacchiamo poi dalla teglia e mettiamo sul tavolo. Creiamo adesso un filone stretto e lungo. Tagliamo dei quadratini di carta da forno.

Tagliamo il filone a pezzi tutti uguali. Prepariamo l’acqua calda nella pentola. Disponiamo i panini sui quadrati di carta forno e poi nella teglia.

Disponiamo i cesti per il vapore sulla pentola con acqua calda, non sul fuoco. Facciamo lievitare i panini nei cesti per 20 minuti. Poi spostiamo tutto sul fuoco e facciamo cuocere 25 minuti.