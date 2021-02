Cuore di pane, la ricetta di San Valentino di Fulvio Marino

Per le ricette di San Valentino non poteva mancare la ricetta del cuore di pane di Fulvio Marino, la ricetta di oggi 12 febbraio 2021. Sono panini a forma di cuore, sono panini bianchi e rossi e l’impasto, come dice Fulvio Marino, si prepara in due. Quindi anche la preparazione è per San Valentino. Festeggiamo l’amore con tutte le ricette E’ sempre mezzogiorno e ovviamente non occorre essere fidanzati o sposati, possiamo festeggiare anche noi stessi. Ecco la ricetta del cuore di pane dalle ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi, la ricetta di San valentino per un pane a forma di cuore.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI FULVIO MARINO – CUORE DI PANE ROSSO E BIANCO PER SAN VALENTINO

Impasto bianco: 500 g di farina tipo 0, 300 g di acqua, 8 g di lievito di birra, 10 g di sale

Impasto rosso: 500 g di farina 0, 250 g di barbabietola rossa lessa e frullata, 50 g di acqua, 10 g di lievito di birra, 10 g di sale

Preparazione: impastiamo il composto bianco, nella ciotola mettiamo farina, quasi tutta l’acqua, il lievito di birra, impastiamo e poi aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua. Impastiamo e otteniamo un composto liscio e omogeneo. Facciamo lievitare due ore a temperatura ambiente, ciotola ovviamente coperta.

Impastiamo il composto rosso e nella ciotola versiamo la farina, la barbabietola lessata e frullata, quasi tutta l’acqua, il lievito di birra, impastiamo e poi aggiungiamo il resto dell’acqua e il sale. Come l’altro impasto facciamo lievitare 2 ore.

Stendiamo i due impasti spessi meno di 1 cm, formiamo due rettangoli di circa 30 cm di lunghezza. Sovrapponiamo il rosso sul bianco e rifiliamo per avere un unico rettangolo preciso. Tagliamo le strisce larghe meno di 5 cm.