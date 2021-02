Fulvio Marino, la ricetta del pan de molche

La ricetta del pane con le olive di Fulvio Marino o meglio la ricetta del pan de molche. Tra le ricette E’ sempre mezzogiorno oggi 15 febbraio 2021 come sempre una delle più interessanti e golose è la ricetta del pane. Oggi Fulvio Marino ha preparato i panini con la pasta di olive, una vera delizia, anche con la segale integrale. Il consiglio per questo pane di oggi E’ sempre mezzogiorno è di utilizzare il lievito madre ma come sempre in cucina c’è l’alternativa. Speck e formaggio e il panino di Fulvio Marino con la pasta di olive è una vera bontà. Ecco la ricetta del pan de molche.

RICETTE FULVIO MARINO E’ SEMPRE MEZZOGIORNO OGGI 15 FEBBRAIO 2021

Ingredienti: 500 g di farina di grano tenero tipo 2, 500 g di segale integrale, 650 g di acqua, 300 g di lievito madre, 200 g di molche (pasta di olive), 22 g di sale

Preparazione: nella ciotola versiamo le farine, il lievito madre (se vogliamo sostituiamo con 8 g di lievito fresco di birra) e quasi tutta l’acqua, impastiamo e poi aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua. Impastiamo ancora e quando la farina ha assorbito tutti i liquidi aggiungiamo la pasta di olive. Tagliuzziamo una piccola manciata di olive e aggiungiamo all’impasto.

Facciamo lievitare 2 ore coperto a temperatura ambiente e con un po’ di olio nella ciotola.