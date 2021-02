La cassoeula, la ricetta di Francesca Marsetti

La ricetta della cassoeula di Francesca Marsetti, la ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi 16 febbraio 2021. E’ il piatto scelto dalla Marsetti per il Carnevale, per la puntata del martedì grasso. Con un po’ di attenzione ai grassi può anche diventare un piatto meno grasso. Un po’ di pazienza per i vari passaggi ma soprattutto per la cottura, che è lunga, ma alla fine avremo un ottimo piatto completo. Dalle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno le ricette di Francesca Marsetti prima di metterci tutti un po’ a dieta. Ecco la ricetta di oggi per fare la cassoeula, il piatto con la polenta, la verza e la golosa carne di maiale. Non perdete questa e le altre ricette in tv, le ricette di E’ sempre mezzogiorno.

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

1 chilo di farina e due litri di acqua, gli altri ingredienti e prepariamo in anticipo la polenta facendo cuocere 45 minuti.

Tagliamo la verza e mettiamo nel tegame con un po’ di olio, pepe, cannella, salvia, alloro, noce moscata, chiodi di garofano, facciamo rosolare. Aggiungiamo il concentrato di pomodoro, il brodo, copriamo e facciamo cuocere 30 minuti. Aggiungiamo altro brodo solo se serve.

Nella padella antiaderente senza grassi aggiunti disponiamo la carne di maiale, le costine, facciamo rosolare. Aggiungiamo anche le salsicce e la cotenna. La cotenna possiamo anche non mangiarla, la mettiamo magari solo per dare sapore. Quando la carne è rosolata aggiungiamo aceto di vino rosso, continuiamo la cottura.

Il trucco di Evelina Flachi è di fare bollire o comunque cuocere a parte la carne per farla sgrassare.

Aggiungiamo la carne alla verza, ancora un po’ di brodo e facciamo cuocere coperto anche per 2 ore, l’osso della costina si deve staccare ed è pronto.

Serviamo la polenta con la carne e la verza, sughetto compreso e tutto ben caldo.