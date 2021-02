Pane Arlecchino, la ricetta d Fulvio Marino per Carnevale e non solo

La ricetta del pane Arlecchino di Fulvio Marino per le nuove ricette E’ sempre mezzogiorno. Martedì grasso, martedì di Carnevale e il pane colorato di Fulvio Marino è meraviglioso. Non è difficile da preparare ma dobbiamo avere la pazienza di ottenere i cinque colori degli impasti. Inoltre, immaginiamo che il risultato del pane Arlecchino di Fulvio Marino è complicato da imitare in modo perfetto. Davvero bellissimo il pane colorato di E’ sempre mezzogiorno. Ovviamente nessun colorante ma solo ottimi ingredienti e i preziosi consigli del protagonista della cucina di Antonella Clerici. Ecco la ricetta del pane Arlecchino di Fulvio Marino.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO FULVIO MARINO – PANE ARLECCHINO

Ingredienti: 500 g di farina tipo 0, 310 g di panna, 20 g di zucchero, 10 g di lievito fresco di birra, 10 g di sale, 20 g di olio, 20 g di curcuma, 40 g di nero di seppia

250 g di farina tipo 0, 125 g di barbabietola cotta e frullata, 25 g di panna, 5 g di lievito fresco di birra, 5 g di sale

Verde: 250 g di farina 0, 125 g di spinaci lessati e frullati, 20 g di panna, 5 g di lievito fresco di birra, 5 g di sale

Preparazione: per l’impasto verde la farina la lavoriamo con gli spinaci già lessati, strizzati e frullati. Aggiungiamo la panna e il lievito di birra. Se serve aggiungiamo 20 – 30 g di acqua ma magari non serve. Aggiungiamo il sale e completiamo l’impasto.

Facciamo lo stesso per l’impasto rosso, impastiamo la farina con la barbabietola lessata e frullata, la panna, il lievito e alla fine aggiungiamo il sale.

Per l’impasto bianco che ci serve più grande abbiamo più farina: impastiamo come sempre la farina con la panna, il lievito, lo zucchero, solo dopo il sale e solo alla fine l’olio. Questo impasto lo dividiamo in tre parti. Uno lo lasciamo bianco, nel secondo uniamo il nero di seppia, nel terzo la curcuma.

Abbiamo i cinque impasti, facciamo lievitare 2 ore coperto a temperatura ambiente. Dividiamo in palline da 200 grammi, stendiamo e abbiamo dei cerchi. Sovrapponiamo i dischetti olorati e impastiamo facendo delle pieghe. Un impasto veloce. Dividiamo in due parti e impastiamo ancora mettendoli di nuovo insieme, ma sempre velocemente. Abbiamo un panetto unico che facciamo lievitare fino al raddoppio del suo volume, coperto.