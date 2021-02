Ricette Fulvio Marino: cornetti salati emiliani

La ricetta dei cornetti emiliani di Fulvio Marino, la ricetta del pane di oggi 22 febbraio 2021 dalla cucina di E’ sempre mezzogiorno. Non pensate ai classici cornetti dolci, non è questa la ricetta di oggi di Fulvio Marino ma è sempre una ricetta per del pane speciale. Sono un po’ dei grossi grissini che vanno mangiati in giornata, meglio ancora se portati in tavola caldi. Sembra facile ma è Fulvio Marino che è davvero bravissimo e ha una manualità da vero artista. La ricetta dei cornetti salati di Fulvio Marino per le ricette E’ sempre mezzogiorno è una vera meraviglia da gustare con salumi, formaggi o quello che vogliamo.

CORNETTI EMILIANI – RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI FULVIO MARINO

Ingredienti: 1 kg di farina 0, 550 ml di acqua, 18 g di sale, 30 g di olio, 10 g di malto in polvere, 12 g di lievito fresco di birra

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina, il malto, il lievito di birra e aggiungiamo quasi tutta l’acqua, mescoliamo e aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua. Impastiamo e aggiungiamo l’olio, completiamo l’impasto sul piano di lavoro. Dobbiamo impastare energicamente. Possiamo anche sostituire l’olio con lo strutto.

Facciamo lievitare 1 ora a temperatura ambiente coperto con la pellicola. Facciamo quindi le palline da circa 200 grammi ma vanno bene anche da 100 o da 150.

Facciamo riposare le palline 10 minuti e poi facciamo dei filoncini che facciamo lievitare 30 minuti coperti con pellicola, dipende dal caldo che fa in casa, potrebbero bastare anche 20 minuti.

Allunghiamo poi i filoncini con il mattarello, abbiamo delle lingue spesse 1 cm. Arrotoliamo tirando le lingue dal lato corto. Tiriamo e diamo la forma come si fa con i cornetti.

Uniamo due cornetti al centro e abbiamo una forma tipo stella. Facciamo lievitare 1 ora e mezza e poi mettiamo in forno a 200° C per 18 minuti.