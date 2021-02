Pane per tutti, la ricetta del pane senza glutine di Fulvio Marino

La ricetta di Fulvio Marino del pane senza glutine, il pane di oggi 24 febbraio 2021, il pane per tutti dalle ricette E’ sempre mezzogiorno. Un pane con più farine e per sostituire il glutine basta cuocere bene del riso e frullarlo. Come sempre le ricette di Fulvio marino nella cucina di E’ sempre mezzogiorno sono una vera lezione per tutti, sono ricette da copiare subito. E’ importante non eliminare il glutine dalla dieta se non è davvero necessario ma in questo caso la ricetta del pane senza glutine, il pane per tutti di Fulvio marino è davvero ottima. Ecco la ricetta di oggi.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI FULVIO MARINO – LA RICETTA DEL PANE PER TUTTI – PANE SENZA GLUTINE

Ingredienti: 650 g di farina di riso, 150 g di farina di mais grosso, 200 g di farina di grano saraceno, 100 g di riso bollito frullato a crema, 850 ml di acqua, 25 g di lievito di birra fresco, 40 g di olio di oliva e 20 g di sale

Preparazione: nella ciotola mettiamo parte dell’acqua, il lievito, mescoliamo e facciamo sciogliere, aggiungiamo le farine e mescoliamo, uniamo anche il riso lessato e frullato a crema, amalgamiamo il tutto. Impastiamo e abbiamo una crema solida, adesso uniamo il sale, altra acqua e impastiamo ancora. Aggiungiamo alla fine l’olio di oliva e completiamo l’impasto.

Mettiamo subito nelle forme in silicone monoporzione ma va bene anche lo stampo da plumcake classico o altro stampo unto in questo caso. Riempiamo a metà con l’impasto. Spolveriamo con la farina di mais grosso.

Facciamo lievitare 45 minuti circa e l’impasto è pronto quando fa le crepe. Mettiamo in forno a 180° C per 30 – 35 minuti se usiamo gli stampini piccoli per i panini. L’intero sembrerà una spugna perfetta anche senza glutine. Possiamo gustare con caprino e verdure grigliate.