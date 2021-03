Focaccia sanremese, la ricetta di Fulvio Marino

Focaccia sanremese, la focaccia ligure per eccellenza, la sardenaria di Fulvio Marino, la ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi 1 marzo 2021. Domani inizia il festival di Sanremo 2021 e tutte le ricette di oggi di E’ sempre mezzogiorno sono per chi ama il festival, per chi lo seguirà. Tanti gli omaggi alla città ligure e anche Fulvio Marino ha proposto una golosità tipica, la focaccia sardenaria, la focaccia con tanto olio, con pomodoro, acciughe, olive e capperi. Un impasto diverso dal solito per questa focaccia di Fulvio Marino che come sempre con grande generosità mostra tutti i passaggi della ricetta. Dalle ricette E’ sempre mezzogiorno del lunedì ecco la ricetta della focaccia di Sanremo, la golosa focaccia ligure.

RICETTE FULVIO MARINO – LA RICETTA DELLA FOCACCIA DI SANREMO

Ingredienti: 500 g di farina 0, 330 ml di acqua, 25 g di olio di oliva, 12 g di lievito fresco di birra, 12 g di sale – 200 g di passata di pomodoro, 1 spicchio d’aglio, 20 g di acciughe sott’olio, 50 g di olive taggiasche, 20 g di capperi dissalato, abbondante olio di oliva

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina, gran parte dell’acqua e l’olio, mescoliamo il tutto, impastiamo 5 minuti. E’ la caratteristica di questa focaccia, l’olio va messo subito. Aggiungiamo il sale e un’altra parte di acqua, impastiamo altri 5 minuti. Alla fine aggiungiamo l’ultima parte di acqua con il lievito sbriciolato, impastiamo ancora.

Lasciamo lievitare 1 ora a temperatura ambiente, con la ciotola unta e coperta.

Versiamo sul tavolo infarinato e facciamo pezzi da 400 g che pieghiamo delicatamente. Facciamo lievitare ancora in una ciotola con olio per 20 minuti.

Disponiamo il panetto in teglia unta e lasciamo per almeno 20 minuti, stendiamo e facciamo lievitare altri 20 minuti e stendiamo del tutto con le mani ben unte di olio e facciamo lievitare 1 ora in teglia. La focaccia è ben stesa e condiamo con passata di pomodoro, olive taggiasche, acciughe dissalate e capperi. Anche uno spicchio di aglio intero. Mettiamo in forno a 250° C per 15 minuti a metà del forno. Ancora altro olio e gustiamo subito.