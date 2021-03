Patate duchessa, la ricetta con i consigli per un risultato perfetto

Con le patate possiamo creare tanti piatti ma una ricetta classica con le patate è quella proposta da Samya: le patate duchessa, che lei chiama patate della duchessa. La ricetta di Mattino 5 delle patate duchessa è facile, Samya utilizza le patate classiche per fare il purè e aggiunge solo i tuorli al composto, niente albumi. Non aggiunge nemmeno formaggio, niente prezzemolo, solo noce moscata, pepe e sale. Non ci resta che provare questa ricetta con le patate vista a Mattino 5. Non perdete le altre ricette di Samya, i piatti che suggerisce ogni giorno su Canale 5. Ecco la ricetta per fare le patate duchessa o patate della duchessa.

RICETTE MATTINO 5 – LA RICETTA DELLA PATATE DELLA DUCHESSA

Ingredienti: 900 g di patate, 9 tuorli d’uovo, 90 g di burro, noce moscata, sale grosso, sale fino e pepe

Preparazione: nella pentola con abbondante acqua fredda lessiamo le patate con tutta la buccia. Facciamo intiepidire e peliamo le patate, le schiacciamo con lo schiacciapatate. La ricetta della quiche con bietole e formaggio di Samya

In una pentola antiaderente mettiamo il burro, aggiungiamo le patate schiacciate, sale, pepe e la noce moscata, mescoliamo e facciamo andare 5 minuti a fuoco moderato, mescolando ogni tanto.

Spegniamo il fuoco e aggiungiamo i rossi d’uovo, amalgamiamo il tutto. Versiamo il composto nella sacca con un beccuccio rigato e grande.

Usiamo una teglia per muffin che oliamo, possiamo però anche usare una teglia normale, avremo patate duchessa meno perfette la ugualmente ottime. Dividiamo il composto negli stampini o creiamo i tortini. Mettiamo in forno a 180° C già raggiunti per 15 minuti. Il risultato sarà patate croccanti fuori e morbide dentro, una ricetta facile per tutti. Avremo così un antipasto, un aperitivo, un contorno perfetto in tante occasioni e per tutta la famiglia.