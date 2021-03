Ricette Fulvio Marino: baguette ripiena con gorgonzola e noci

Un’altra golosa ricetta di Fulvio Marino, la baguette ripiena con gorgonzola e noci. Non solo con le ricette E’ sempre mezzogiorno Fulvio Marino ci mostra impasti e cotture e ci regala sempre tanti consigli preziosi ma il pane francese, la baguette, la farcisce con noci e gorgonzola. Dopo le focacce, i panini, i dolci, il pane soffice e tutte le pizze la ricetta per fare le baguette è da provare subito. Tante le ricette che oggi 3 marzo 2021 E’ sempre mezzogiorno ha suggerito ma resta sempre la ricetta di Fulvio Marino quella che incuriosisce tutti alla fine della puntata. Ecco la ricetta per fare la baguette ripiena di E’ sempre mezzogiorno, ripiena con formaggio e noci.

RICETTE FULVIO MARINO E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – BAGUETTE RIPIENA CON GORGONZOLA E NOCI

Ingredienti: 500 g di farina 0, 300 ml di acqua, 100 g di lievito madre, 3 g di lievito fresco di birra, 10 g di sale fino, altri 35 ml di acqua – 150 gor100 noci

Preparazione: nella ciotola mettiamo l’acqua e la farina, mescoliamo e abbiamo un impasto grossolano che facciamo riposare 1 ora a temperatura ambiente, facciamo così l’autolisi.

Aggiungiamo poi il lievito madre e il lievito fresco di birra (se non abbiamo il lievito madre mettiamo in totale 13 g di lievito di birra), uniamo gli altri 35 ml di acqua, poi il sale e impastiamo. Facciamo lievitare 1 ora e mezza a temperatura ambiente. Versiamo poi sul tavolo infarinato e tagliamo i panetti, facciamo una piega e otteniamo dei rettangoli. Facciamo rilassare 15 minuti sulla teglia infarinata e coperti con un’altra teglia.

Riprendiamo i panetti rettangolari e chiudiamo due volte a metà e poi pieghiamo su se stesso formando la baguette. Creiamo le classiche punte della baguette. Facciamo lievitare sulla teglia con il canovaccio.

Se vogliamo farcire la baguette prima di dargli la forma allarghiamo e da un lato mettiamo le noci, dall’altro il gorgonzola a dadini, chiudiamo e abbiamo la baguette. Facciamo lievitare in ogni caso col taglio sopra 1 ora a temperatura ambiente e 4 ore in frigo. La baguette quando si informa deve essere fredda.

Mettiamo in forno sulla teglia foderata con carta forno. Ricordiamo di fare i tagli inclinati su tutta la baguette. 240° C per 15 minuti.