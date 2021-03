Quiche ai carciofi, la ricetta di Tessa Gelisio

Dalle ricette Cotto e Mangiato di Tessa Gelisio la ricetta della quiche ai carciofi di oggi 4 marzo 2021. Una vera golosità la quiche con carciofi, fontina e un composto di uova e latte. Per cuocere i carciofi prima di farcire la pasta sfoglia bastano meno di 15 minuti, vanno tagliati a fettine e cotti con un po’ di acqua, olio, scalogno, sale e pepe. Per aggiungere un delizioso aroma Tessa mette anche una foglia di alloro. Ovviamene la pasta sfoglia è quella già pronta che troviamo al supermercato. Ottima la quiche di carciofi di Cotto e Mangiato, un’idea perfetta per una cena veloce o una merenda salata, un aperitivo o un antipasto, insomma da provare. Non perdete questa e le altre ricette Cotto e Mangiato ogni giorno su Italia 1.

RICETTE COTTO E MANGIATO – LA RICETTA DELLA QUICHE AI CARCIOFI

Ingredienti: 3 carciofi, 1 foglia di alloro, sale, pepe, olio di oliva, scalogno, acqua, limone – 2 uova, 1 cucchiaiata di prezzemolo grattugiato, noce moscata, 150 ml di latte – 60 g di fontina – pasta sfoglia già pronta

Preparazione: puliamo bene i carciofi, togliamo le parti dure e tagliamo a fettine, mettiamo nella ciotola con acqua e limone.

Nella pentola versiamo un po’ di olio, la foglia di alloro, lo scalogno tritato, facciamo andare e aggiungiamo i carciofi, sale, pepe e acqua calda. Facciamo cuocere 10 minuti.

Nella ciotola sbattiamo due uova con il prezzemolo tritato, 150 ml di latte e la noce moscata.