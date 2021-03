Bocconcini di maiale con ciambotta, la ricetta gustosa

Tra le ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 5 marzo 2021 la ricetta dei bocconcini di maiale con ciambotta. Un piatto ottimo con le verdure ma per rendere tutto più gustoso lo chef aggiunge i bocconcini di maiale che in realtà sono bocconcini di guanciale e pancetta, semplici. Evelina Flachi apprezza molto la ciambotta, un po’ meno tutto il grasso dei bocconcini. Seguiamo nel dettaglio la ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi, una vera bontà a cui Antonella Clerici aggiunge anche altro formaggio grattugiato. Melanzane, friggitelli, pomodori freschi, patate e cipolla, magari attendiamo l’estate per preparare questa ciambotta E’ sempre mezzogiorno. Non perdete questa e le altre ricette in tv, anche la ricetta dei tagliolini di Zia Cri, dei panzerotti di Fulvio Marino e le altre.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – BOCCONCINI DI MAIALE CON CIAMBOTTA

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: disponiamo le fettine di pancetta sulla teglia e strofiniamo sopra l’aglio. Farciamo con il prezzemolo tritato, il formaggio grattugiato e chiudiamo con fette di guanciale e arrotoliamo, fermiamo con lo stecchino di legno.

Nel tegame versiamo un po’ di olio, la cipolla a fette, facciamo appassire e disponiamo i bocconcini preparati prima. Facciamo cuocere e sfumiamo con il vino bianco e proseguiamo la cottura.

In un altro tegame versiamo olio e altre cipolle a fette, facciamo andare e poi aggiungiamo le patate pelate, crude e a pezzi tutti uguali. Aggiungiamo dopo almeno 5 minuti le melanzane a cubotti sempre uguali. Aggiungiamo dopo altri 5 minuti anche i friggitelli (i peperoncini verdi). Aggiungiamo adesso anche i pomodori freschi a pezzi, sale, pepe e facciamo cuocere per circa 40 minuti. Serviamo la ciambotta con i bocconcini, ovviamente ben calda.