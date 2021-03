Ricette Fulvio Marino: spiga di grano integrale è il pane di oggi

Spiga di grano integrale è la ricetta di Fulvio Marino di oggi 11 marzo 2021 per le ricette E’ sempre mezzogiorno. Un’altra ricetta per fare il pane ed è una spiga di pane fatta con la farina integrale e con la farina tipo 2, un’idea bellissima. Infatti la spiga di pane che Fulvio Marino mostra alla fine della sua ricetta è così bella che quasi viene voglia di non mangiarla. Invece, è buonissima e va gustata totalmente farcita con ciò che vogliamo, il più classico prosciutto crudo o altro, oppure a bocconcini possiamo consumarla per accompagnare gli altri piatti in tavola. Come sempre le ricette di Fulvio Marino a E’ sempre mezzogiorno sono favolose. Questa spiga è perfetta anche come centrotavola in ogni occasione. Ecco la ricetta di oggi di Fulvio Marino ma non perdete le altre, dalla ricetta di Zia Cri alla torta di Natalia Cattelani, la crostata con il ripieno di torta.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI FULVIO MARINO – LA RICETTA DELLA SPIGA DI PANE

Ingredienti: 600 g di farina integrale, 400 g di farina di grano tenero tipo 2, 650 ml di acqua, 250 g di lievito madre (oppure 10 g di lievito di birra), 20 g di sale

Preparazione: nella ciotola versiamo le due farine, il lievito madre, quasi tutta l’acqua (600 ml) e impastiamo. Facciamo riposare dai 20 minuti, massimo 1 ora coperto con la pellicola.

Aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua, impastiamo bene. Facciamo lievitare 2 ore a temperatura ambiente coperto da pellicola.

Versiamo l’impasto sul tavolo, otteniamo un rettangolone e tagliamo pezzi da 300 g. Allunghiamo ogni pezzo con le punte alle estermità. Foderiamo la teglia con la carta forno infarinata e adagiamo il pane. Separiamo ogni filone con la carta forno, facciamo riposare 20 minuti coperto.