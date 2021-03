La pizza di scarola, la ricetta di Mauro Improta

La ricetta della pizza di scarola di Mauro Improta è una vera delizia della cucina napoletana e con le ricette E’ sempre mezzogiorno è una golosità che non possiamo perdere. Pizza di scarola perfetta, cotta ovviamente in forno mentre Mattia Improta poi propone la ricetta della pizza fritta con ripieno di scarola. Non perdete questa ricetta della pizza di scarola, la torta rustica ripiena di scarola con olive, pinoli, uvetta, acciughe e altro. E’ una delle ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 12 marzo 2021 da non perdere. Ecco la ricetta di oggi di Mauro Improta ma non perdete anche le altre ricette in tv.

RICETTE DI MAURO IMPROTA PER E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DELLA PIZZA DI SCAROLA

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: nella ciotola mettiamo le farine con il burro a temperatura ambiente, il lievito sciolto a parte in pochissima acqua, aggiungiamo parte dell’acqua e iniziamo a impastare aggiungendo il resto dell’acqua e il sale. Possiamo impastare tutto a mano o iniziare con la planetaria. Copriamo con il canovaccio e facciamo raddoppiare di volume, poi dividiamo in pagnotte e facciamo lievitare ancora. Mauro propone una lievitazione totale di 6 ore.

Lessiamo la scarola in acqua bollente e salata, scoliamo in acqua fredda e poi scoliamo bene.

In padella mettiamo lo spicchio di aglio, l’olio, i capperi dissalati, olive, pinoli e l’uvetta, facciamo soffriggere, togliamo l’aglio e aggiungiamo la scarola lessata.

Ungiamo lo stampo e foderiamo con l’impasto che abbiamo steso. Farciamo con delle foglie di scarola crude. Aggiungiamo la scarola cotta in padella. Disponiamo sopra le acciughe a raggiera. Copriamo con l’altro disco di pasta, eliminiamo quella in eccesso e sigilliamo bene i bordi.