Bicchiere sano e goloso, la ricetta di Marco Bianchi

La ricetta di Marco Bianchi per E’ sempre mezzogiorno oggi 15 marzo 2021, la ricetta del bicchiere sano e goloso, il bicchiere con la purea di fave e patate e la purea di friarielli. In più pomodori secchi e taralli sbriciolati e la ricetta di oggi di marco Bianchi diventa un piatto unico perfetto. Una ricetta della salute ma anche molto originale. Antonella Clerici fa notare che per questa ricetta possiamo usare anche le fave fresche ma in studio in tv non è permesso per paura del favismo. Non è possibile usare le fave fresche, per questo Marco Bianchi utilizza le fave secche per il suo bicchiere sano e goloso. Non perdete questa e le altre ricette di oggi dalla cucina di E’ sempre mezzogiorno, la ricetta di oggi di Marco Bianchi, il bicchiere con fave e friarielli.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI MARCO BIANCHI – LA RICETTA CON LA CREMA DI FAVE E DI FRIARIELLI

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: mettiamo in ammollo le fave secche nella pentola con l’acqua. Possiamo anche usare le fave fresche. Aggiungiamo le patate pelate e a pezzi e facciamo cuocere circa 40 minuti. Frulliamo il composto asciutto usando il frullatore a immersione. Mentre frulliamo aggiungiamo metà dose del pecorino grattugiato.

Cuociamo i friarielli in acqua bollente e frulliamo anche questi con il latte e il resto del formaggio pecorino grattugiato, abbiamo un’altra purea molto morbida. Come sempre se è necessario aggiungiamo un po’ di acqua per frullare meglio.

In padella versiamo un po’ di olio, cuociamo i friarielli, saliamo e aggiungiamo i pomodori secchi tritati.