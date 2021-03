La ricetta del pane di kamut khorasan di Fulvio Marino

Dalle ricette E’ sempre mezzogiorno oggi 17 marzo 2021 Fulvio Marino propone la ricetta del pane di kamut khorasan, quindi pane fatto con la farina di kamut, una farina con poco glutine e tante proteine. La ricetta di oggi di Fulvio Marino inizia con il preimpasto. Non facciamo il preimpasto con le farine deboli, sarebbe controproducente. Come sempre sono tanti i consigli di Fulvio Marino nella cucina di E’ sempre mezzogiorno. Non perdete la ricetta del goloso pane di oggi di E’ sempre mezzogiorno con la ricetta e i consigli di Fulvio Marino. Gustiamo con affettati, con formaggi, con qualsiasi secondo piatto.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI FULVIO MARINO – LA RICETTA DEL PANE DI KAMUT KHORASAN

Ingredienti: 1 kg di fatina di kamut, 700 ml di acqua, 200 g di lievito madre (oppure 5 g di lieivto di birra fresco), 22 g di sale,15 ml di olio evo

Preparazione: facciamo un preimpasto mettendo tutta la farina nella ciotola e 600 ml di acqua, impastiamo e lasciamo riposare 1 ora coperto con la pellicola.

Nel preimpasto adesso aggiungiamo il lievito madre (se vogliamo sostituiamo con il lievito di birra fresco), impastiamo e aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua, impastiamo ancora e alla fine versiamo l’olio e completiamo l’impasto. Otteniamo un composto liscio e omogeneo che copriamo con la pellicola, mettiamo in frigo 12 ore.

Abbiamo un impasto morbido che stendiamo sul tavolo infarinato, dividiamo in due parti, facciamo due filoni e mettiamo nelle ciotole di vimini infarinate con la chiusura verso l’alto. Facciamo lievitare 3 ore a temperatura ambiente, sempre coperti con pellicola.