Crostata salata con ricotta e patate, la ricetta delle sorelle Landra

Dalle ricette Detto Fatto la ricetta della crostata con le patate e la ricotta, la ricetta di oggi 24 marzo 2021 delle sorelle Landra. Un’idea golosa per Pasqua ma non solo. Aggiungiamo la ricetta della crostata con ricotta e patate alle ricette di Pasqua ma possiamo preparare questa torta salata anche in tante altre occasioni. Particolare perché decoriamo con le fette di uova sode, di tuorlo sodo, ma possiamo scegliere anche un’altra decorazione e sarà una torta rustica perfetta sempre. Un ripieno di ricotta e poi le fette di patate, ecco la ricetta per fare anche la pasta brisée all’olio. Non perdete questa e le altre ricette Detto Fatto.

RICETTE DETTO FATTO – LA RICETTA DELLA CROSTATA PATATE E RICOTTA DELLE SORELLE LANDRA

Ingredienti – Per la pasta brisée all’olio: 150 g di farina bianca, 150 g di farina integrale, 100 g di olio di oliva, acqua e sale q.b.

Per il ripieno: 450 g di ricotta vaccina, 200 g di pesto di rucola, 100 g di grana grattugiato, 4 uova, 4 o 5 patate novelle, 1 bicchiere di acqua, 1 cucchiaio di curcuma, 1 uovo sodo, olio di oliva, sale e pepe q.b.

Preparazione: nella ciotola versiamo le farine, mescoliamo, uniamo l’olio e un cucchiaino di sale, impastiamo e dopo qualche minuto aggiungiamo qualche cucchiaiata di acqua fredda, otteniamo un impasto omogeneo e liscio. Stendiamo l’impasto con il mattarello.

Foderiamo lo stampo da crostata con la pasta, usiamo uno stampo di 25 cm di diametro già imburrato e infarinato. Bucherelliamo con la forchetta e mettiamo in forno caldo a 180° C per circa 25 minuti. Togliamo dal forno e facciamo raffreddare.

In padella mettiamo l’acqua e aggiungiamo la curcuma per il ripieno, facciamo bollire e aggiungiamo le patate a fette e senza la buccia, facciamo cuocere 1 minuti, scoliamo e facciamo raffreddare.