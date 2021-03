Creme spalmabili con verdure e ceci, la ricetta per l’antipasto

La ricetta delle creme spalmabili con le verdure e i ceci, le ricette Cotto e Mangiato di oggi 29 marzo 2021, le tre creme da spalmare sui crostini di pane, sulle fette di pane che possiamo grigliare, tostare in forno i in padella. Sono le tre creme salate che prepariamo tutte con una base di ceci lessati, aggiungiamo le erbe aromatiche e poi differenziamo ognuna con il suo ingrediente. Peperone, cipolla e zucchine ma se volete create altre creme con altre verdure, saranno tutte ottime. Per un antipasto delizioso, per una cena veloce, per un goloso spuntino. Ecco la ricetta Cotto e Mangiato per fare le creme con ceci e verdure.

RICETTE COTTO E MANGIATO – LA RICETTA DELLE CREME SPALMABILI VEDRURE E CECI

Ingredienti: pane per crostini, 200 g di zucchine a rondelle, mezza cipolla a fettine, 200 g di peperoni, 200 g di cipolla a julienne, 400 g di ceci cotti, salvia, rosmarino e timo q.b.

Preparazione: scaldiamo il forno a 200° C. Foderiamo la teglia da forno con la carta alluminio. Laviamo i peperoni e tagliamo in 4 per la lunghezza, puliamo. Disponiamo i peperoni sulla teglia con la buccia verso l’alto, saliamo. Mettiamo in forno per 30 minuti a 200° C. Facciamo imbrunire e quando la buccia inizia a staccarsi dalla polpa togliamo dal forno. Mettiamo nel sacchetto di plastica, chiudiamo 10 minuti. Togliamo la buccia.

Tagliamo le zucchine a rondelle e mettiamo in padella con olio di oliva e mezza cipolla a fettine, facciamo appassire.

Tagliamo la cipolla a julienne per la terza crema e facciamo dorare in padella.

Frulliamo le zucchine con 1/3 dei ceci lessati, aggiungiamo olio, salvia e rosmarino tritati, tutto frullato e abbiamo la prima crema.

Per la seconda crema frulliamo le cipolle con 1/3 dei ceci e olio di oliva.

per la terza crema frulliamo i peperoni con i ceci rimasti e ovviamente olio di oliva ma anche salvia e rosmarino tritati.