Uova in cocotte spinaci, fonduta e crackers è la ricetta di Zia Cri

La ricetta di Zia Cri delle uova in cocotte spinaci e fonduta è una delle ricette di Pasqua suggerite dalle ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 30 marzo 2021. Una vera delizia, una ricetta semplice per la Pasqua e per Pasquetta ma perfetta in tante occasioni, anche per una cena golosa e completa. Con la ricetta di Zia Cri oggi prepariamo più cose golose, gli spinaci saltati in padella, le uova in forno, la fonduta di panna e formaggio e i crackers con la frutta secca. Con le ricette E’ sempre mezzogiorno di questa settimana possiamo davvero preparare nuovi piatti per la Pasqua e non solo. Ecco la ricetta di oggi di Zia Cri con le uova, con gli spinaci ma anche i crackers.

RICETTE ZIA CRI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – UOVA IN COCOTTE SPINACI E FONDUTA

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: lessiamo gli spinaci, scoliamo bene e saltiamo in padella con olio, la cipolla tritata, sale, pepe, facciamo insaporire. Imburriamo le cocotte e versiamo dentro gli spinaci saltati. Aggiungiamo qualche scaglia di pecorino e l’uovo intero sgusciato, un fiocchetto di burro e mettiamo in forno a 200° C per 20 minuti.

Nel pentolino scaldiamo la panna, aggiungiamo sale e pepe bianco, portiamo a quasi a bollore e aggiungiamo il formaggio grattugiato.

Nella ciotola versiamo la farina, il latte, mescoliamo aggiungendo l’olio di oliva. Poi aggiungiamo anche lo squacquerone, ma potremmo sostituirlo con la ricotta o un formaggio simile, anche crescenza o stracchino. Aggiungiamo la frutta secca tritata, possiamo scegliere solo un tipo o più varietà. Aggiungiamo anche sale e formaggio grattugiato. Impastiamo bene e facciamo riposare per minimo 30 minuti a temperatura ambiente coperto.

Tiriamo la pasta a 4 mm di spessore usando il mattarello, tagliamo poi con il coltello delle strisce, rettangoli come i crackers. Disponiamo nella teglia foderata con la carta forno. Mettiamo in forno a 180° C per 15 minuti.

Versiamo la fonduta nelle cocotte e completiamo con i crackers, serviamo subito.