Cous cous datterini e fiori di zucca, la ricetta di Marco Bianchi

La ricetta del cous cous di Marco Bianchi, la ricetta del cous cosu con pomodori gialli datterini e fiori di zucca ma ci sono anche i ceci lessati per E’ sempre mezzogiorno. Finalmente torna Marco Bianchi nella cucina di Antonella Clerici e come sempre ci propone un’ottima ricetta, un primo piatto con il cous cous, semplice, velocissimo da preparare. Ovviamente usiamo il cous cous precotto, quello che troviamo facilmente in vendita, di prepara in pratica senza ulteriori cotture, basta dell’acqua bollente della stessa quantità del cous cous. Il consiglio di Marco Bianchi è di non esagerare con l’acqua altrimenti abbiamo un risultato che non è più così gustoso. Possiamo condire in tanti modi diversi il cous cous ma la ricetta di oggi 12 aprile 2021 di Marco Bianchi è da copiare. Ecco la ricetta del lunedì di E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: sgraniamo il cous cous con un po’ di olio, è un cous cous precotto. Copriamo con la stessa quantità di acqua, copriamo e lasciamo 10 minuti da parte. Se vogliamo aggiungiamo all’acqua bollente dello zafferano o altro.

In padella spadelliamo i datterini con un po’ di olio e aggiungiamo i ceci, facciamo insaporire. Versiamo ceci e pomodorini gialli nella ciotola con il cous cous pronto, mescoliamo e aggiungiamo i fiori di zucca a pezzetti, le foglioline di menta ed è già pronto, non serve aggiunger altro. I pomodorini gialli hanno una cottura velocissima in padella con un po’ di olio, i ceci sono già lessati e i fiori di zucca sono in pratica crudi ma possiamo anche aggiungerli in padella un attimo prima di condire il tutto. Non perdete questa e le altre ricette di marco Bianchi e le ricette del lunedì di E’ sempre mezzogiorno.