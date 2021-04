La ricetta delle pucce con le olive, la ricetta di Fulvio Marino per E’ sempre mezzogiorno. E’ la pasta del pane con le olive con il nocciolo quindi facciamo attenzione quando mangiamo la puccia pugliese. Con le olive intere tratteniamo nell’impasto il sapore, questa è la vera ricetta ma non è molto pratica con il nocciolo delle olive. Tante le golose ricette E’ sempre mezzogiorno anche oggi e Antonella Clerici non resiste, anche questa volta con la puccia pugliese rimanda a un altro giorno la sua dieta. Non perdete le ricette di Fulvio Marino tutte davvero eccellenti. Ecco come si preparano le pucce pugliesi, le pucce di Fulvio Marino con le olive da servire con verdure grigliate o con la golosa burrata.

RICETTE FULVIO MARIN0 – LA RICETTA DELLE PUCCE CON LE OLIVE

Ingredienti: 250 g di semola di grano duro, 250 g di farina tipo 0, 300 g di acqua, 8 g di lievito fresco di birra, 40 g di olio di oliva, 10 g di sale, 140 g di olive con il nocciolo

Preparazione: nella ciotola versiamo le due farine, il lievito di birra, in questo caso non va bene il lievito madre perché le pezzature sono troppo piccole. Aggiungiamo quasi tutta l’acqua, impastiamo e quando abbiamo un composto consistente aggiungiamo il sale e l’acqua rimasta. Impastiamo e alla fine aggiungiamo l’olio di oliva, schiacciamo con le dita, facciamo dei fori mentre impastiamo, è più un massaggio. Facciamo assorbire bene e aggiungiamo le olive ma con il nocciolo. Facciamo attenzione quando mangiamo la puccia.

Facciamo lievitare 2 ore coperto con la pellicola e a temperatura ambiente. Verdiamo lievitato sul tavolo infarinato, allarghiamo l’impasto e tagliamo delle pagnotte da 60 grammi circa. Pieghiamo leggermente e disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno. Facciamo lievitare coperto con la pellicola per circa 1 ora e mezza.

Mettiamo in forno a 250° C per 15 minuti, le mangiamo spezzandole, attenzione alle olive, non vanno farcite con altro. Serviamo con la burrata o con le verdure grigliate.