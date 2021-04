Fave stufate, la ricetta di stagione

Una ricetta molto semplice quella delle fave stufate, un piatto di stagione, un classico ma con le ricette Cotto e mangiato diventa un piatto ancora più goloso. Le fave sono un vero simbolo della primavera, come gli asparagi, questa ricetta è dall’ultimo numero di Cotto e Mangiato e Tessa Gelisio l’ha cucinato oggi 13 aprile 2021 per il suo pubblico di Italia 1. Le ricette Cotto e Mangiato come sempre sono facili e veloci da realizzare e la ricetta con le fave mostrata nella puntata di oggi è davvero molto semplice. Magari non a tutti piacciono le fave, il gusto è un po’ particolare, spesso non piacciono ai bambini. Scopriamo con le fave stufate chi mangerà questo ottimo piatto che si prepara con pochi ingredienti semplici. Non perdete le altre ricette del mese di aprile di Cotto e Mangiato.

FAVE STUFATE – LA RICETTA COTTO E MANGIATO DI OGGI

Ingredienti: 500 g di fave sgusciate, 1 cipolla, 1 bicchiere di acqua, sale, pepe, menta fresca, olio di oliva e origano q.b.

Preparazione: tagliamo la cipolla a fettine sottili. Tritiamo al coltello anche la menta fresca e il prezzemolo fresco. In padella facciamo soffriggere in un po’ di olio la cipolla, la menta e il prezzemolo.

Sgraniamo le fave, aggiungiamo in padella e saliamo, mescoliamo e aggiungiamo 1 bicchiere di acqua calda. Copriamo con il coperchio e lasciamo cuocere 20 minuti, se vogliamo possiamo aggiungere un po’ di origano. Ogni tanto mescoliamo durante la cottura, controlliamo per evitare che fave o cipolla si brucino. Possiamo aggiungere del pepe e c’è anche chi aggiunge del formaggio grattugiato. Serviamo completando con prezzemolo e foglioline di menta fresca. Gustiamo caldo ma sarà un ottimo piatto anche freddo. Magari aggiungiamo delle fette di pane tostato e non avremo bisogno di altro per la cena o il pranzo. Buon appetito a tutti.