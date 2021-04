Pane del deserto, la ricetta di Fulvio Marino

La ricetta del pane del deserto di Fulvio Marino, dalle ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 15 aprile 2021. Un’altra ricetta per un pane da provare, un altro impasto che parte da un pre impasto che lasciamo riposare 30 minuti. Più lievitazioni, una cottura da seguire in modo attento e come sempre Fulvio Marino ci delizia con le sue ricette, con i suoi impasti, con i suoi consigli. Il procedimento è sempre lo stesso, si aggiunge prima il lievito, poi il sale e alla fine l’olio di oliva. Un impasto perfetto che copriamo con la pellicola per non fare asciugare la superficie. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi. Ecco come si fa la ricetta del pane del deserto, la ricetta del pane da gustare con tutto ciò che vogliamo.

RICETTE FULVIO MARINO – PANE DEL DESERTO

Ingredienti: 500 g di semola di grano duro, 500 g di farina buratto tipo 2 di grano tenero, 640 g di acqua, 20 g di sale, 30 g di olio di oliva, 10 g di lievito di birra

Preparazione: nella ciotola versiamo le farine e 600 g di acqua, mescoliamo in modo grossolano e lasciamo riposare 30 minuti. Poi aggiungiamo il lievito di birra sbriciolato, un altro po’ di acqua, impastiamo e uniamo il sale con il resto dell’acqua. Alla fine l’olio e completiamo l’impasto.

Copriamo con la pellicola e facciamo lievitare 1 ora a temperatura ambiente. Versiamo sul piano infarinato, formiamo delle palline da 400 grammi e facciamo lievitare 30 minuti a temperatura ambiente.

Schiacciamo delicatamente con la mano le palline disposte sulla teglia, copriamo e facciamo lievitare un’altra ora a temperatura ambiente.

Con un coltello incidiamo a croce il pane e mettiamo in forno 10 minuti a 250° C e poi abbassiamo a 220° C per 8 minuti.