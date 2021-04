Panino con tomino, la ricetta dall’impasto al ripieno di Vittorio Gucci

E’ ancora una volta Vittorio Gucci a proporre una ricetta Detto Fatto da copiare, è il panino con tomino. Non solo un modo goloso per farcire i panini ma anche la ricetta perfetta per fare un ottimo impasto, dei panini da preparare nel forno di casa. Una ricetta Detto fatto che piacerà a grandi e bambini. Iniziamo dall’impasto, facciamo lievitare per due volte e seguiamo tutti i consigli di Vittorio Gucci. Due ricette in una dalla puntata di oggi 19 aprile 2021 di Detto Fatto, una vera bontà per una cena in famiglia e prima o poi con gli amici. Ecco come si preparano i panini con il tomino filante di Gucci.

RICETTE DETTO FATTO – PANINO CON IL TOMINO DI GUCCI

Ingredienti – Per i panini: 300 g di farina manitoba, 260 ml di acqua, 200 g di farina 00, 50 ml di olio di semi, 30 g di zucchero, 11 g di sale, 10 g lievito di birra fresco, latte q.b. 1 mazzo di

Per il condimento: asparagi freschi, 200 g di radicchio, 1 tomino, 1 uovo

Per la crema: 250 ml di latte, 100 g di pecorino, 30 g farina, 30 g burro, noce moscata, sale e pepe

Preparazione: nella ciotola mescoliamo le farine, aggiungiamo acqua, lievito, zucchero, impastiamo e aggiungiamo il sale e solo dopo l’olio. Facciamo lievitare 3 ore a temperatura ambiente.

Tagliamo 8 panetti e formiamo le palline che disponiamo sulla teglia. Spennelliamo con il latte e se possibile facciamo lievitare almeno 30 minuti.

Mettiamo in forno 15 minuti a 180° C ma gli ultimi minuti spostiamo la teglia nella parte alta del forno funzione grill.

Scaldiamo bene la padella antiaderente e scottiamo bene il tomino per due minuti su ogni lato, si deve abbrustolire un po’. Lessiamo gli asparagi.

Per la crema scaldiamo il latte aggiungiamo il burro, la farina e il pecorino, mescoliamo e abbiamo il composto cremoso, saliamo, pepiamo e aggiungiamo la noce moscata. Farciamo il panino con asparagi, radicchio, tomino, uovo in camicia, filetti dia lici e la crema al formaggio.