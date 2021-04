La ricetta delle ravazzate siciliane di Fulvio Marino, la ricetta dei panini con ragù di piselli da E’ sempre mezzogiorno. Rosticceria palermitana oggi 19 aprile 2021 per Fulvio Marino e per E’ sempre mezzogiorno e noi abbiamo ancora un’altra golosità da provare subito. Non sono panini da hamburger perché dentro c’è una sorpresa, c’è il goloso ragù che va fatto ben tirato, una vera meraviglia. Non perdete la ricetta delle ravazzate siciliane, dei panini ripieni di ragù con piselli, la golosità di oggi dalle ricette di Fulvio Marino. Non perdete le altre ricette del lunedì con Antonella Clerici e tutti i maestri un cucina.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI FULVIO MARINO – RAVAZZATE SICILIANE

Ingredienti: 500 g di farina tipo 0, 30 g di zucchero, 260 g di acqua fredda, 10 g di sale, 60 g di strutto, 12 g di lievito fresco di birra – Ragù con piselli

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina e 230 g di acqua, lo zucchero, il lievito di birra sbriciolato (200 g di lievito madre se preferiamo), impastiamo e aggiungiamo il sale, il resto dell’acqua e impastiamo ancora. Alla fine aggiungiamo lo strutto e completiamo l’impasto. Se preferiamo sostituiamo con 50 g di olio di oliva. Otteniamo un impasto liscio.

Copriamo con la pellicola e facciamo lievitare al raddoppio poi versiamo sul banco leggermente infarinato e dividiamo in palline da 50 – 60 grammi. Copriamo con la pellicola e facciamo lievitare per circa 40 minuti.

Ancora un po’ di farina sul banco e creiamo dei dischetti abbastanza sottili, farciamo con una generosa dose di ragù asciutto. Richiudiamo e otteniamo i panini-

Sbattiamo un uovo con 50 – 60 g di latte, spennelliamo i panini sulla superficie e passiamo nella semola. Disponiamo sulla teglia e facciamo lievitare 40 minuti. Mettiamo in forno a 200° C per 15 minuti.