Cozze alla birra, la ricetta veloce

La ricetta delle cozze alla birra, la ricetta Cotto e Mangiato di oggi 20 aprile 2021. Consigli da non perdere per un ottimo risultato, di certo tanto pepe macinato fresco ma Tessa Gelisio aggiunge in cottura anche la scorza di limone bio tagliata a striscioline sottili. Se vi piace il prezzemolo lo aggiungiamo nel piatto per servire le cozze alla birra. Usiamo la birra chiara e proviamo a fare un ottimo piatto Cotto e Mangiato. Ovviamente è molto importante lavare bene le cozze. Ecco dalle ricette di oggi di Cotto e mangiato la ricetta delle cozze alla birra chiara. Pochissimo tempo di preparazione cottura e magari potremmo anche servirle come fanno in Belgio, con le patatine fritte.

RICETTE COTTO E MANGIATO – COZZE ALLA BIRRA

Ingredienti: 1,5 kg di cozze pulite, 1 costa di sedano, 1 cipolla grande, 1 limone, 50 g di burro, 350 ml di birra chiara, prezzemolo, pepe nero

Preparazione: laviamo un limone non trattato e tagliamo la scorza ma facciamo attenzione a non tagliare anche la parte bianca. Tagliamo la scorza a listarelle sottili. Laviamo il sedano e la cipolla, mondiamo e tagliamo a fettine.

Nella pentola grande facciamo sciogliere il burro, aggiungiamo sedano e cipolla, facciamo appassire per 2 o 3 minuti. Aggiungiamo anche la scorza di limone e facciamo insaporire. Poi versiamo anche la birra e lasciamo cuocere 5 minuti a fiamma medio alta.

Adesso possiamo aggiungere le cozze e una generosa macinata di pepe nero, mescoliamo con delicatezza, copriamo e facciamo cuocere a fiamma alta scuotendo ogni tanto la pentola. Facciamo aprire tutte le cozze e togliamo dal fuoco, filtriamo l’acqua di cottura e serviamo le cozze con il sughetto, completiamo magari con il prezzemolo fresco e con un’altra macinata di pepe nero.