Ricette Fulvio Marino: bauletto al latte

La ricetta del bauletto al latte di Fulvio Marino, la ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi 20 aprile 2021. Come sempre le ricette di Fulvio Marino sono spiegate nel dettaglio. Facciamo prima un milk roux, meglio se lo prepariamo il giorno prima perché va utilizzato freddo. Un pane dolce di Fulvio Marino che è perfetto per la colazione e la merenda ma che possiamo gustare sempre. Possiamo utilizzare lo stampo che vogliamo, fare le palline di pane dolce della grandezza che vogliamo ma in basso la ricetta propone tutti i consigli perfetti di Fulvio Marino. Ecco la ricetta del pan bauletto al latte, il bauletto dolce da E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO FULVIO MARINO – LA RICETTA DEL PAN BAULETTO AL LATTE

Ingredienti: per il milk roux 50 g di farina e 250 g di latte – Per l’impasto 1kg di farina 0 forte (minimo 14% di proteine), 360 g di latte intero, 18 g di lievito fresco di birra, 150 g di zucchero, 3 uova, 20 g di sale, 180 g di burro

Preparazione: nel pentolino scaldiamo 250 g di latte e aggiungiamo 50 g di farina, mescoliamo e otteniamo un composto omogeneo, lo facciamo magari il giorno prima, lo dobbiamo usare freddo. Nella ciotola versiamo il chilo di farina, lo zucchero, il roux che poi spezzettiamo nell’impasto, le uova di dimensione media, mescoliamo e aggiungiamo una parte del latte e il lievito di birra, impastiamo e aggiungiamo il sale, il resto del latte e continuiamo a impastare, quindi aggiungiamo il burro a cubetti a pomata che inseriamo un po’ alla volta. Mettiamo in frigo 12 ore ben coperto.

Versiamo sulla spianatoia infarinata leggermente e tagliamo le palline da circa 60 grammi. Allunghiamo ogni pallina con il mattarello, facciamo delle lingue di pasta che arrotoliamo formando così le palline lavorate. Inseriamo le palline nello stampo, una accanto all’altra e facciamo lievitare fino al raddoppio dell’impasto.

Spennelliamo con l’uovo sbattuto con un po’ di latte e mettiamo in forno a 180° C per 40 minuti statico.