Pane con mascarpone e noci, ricette Fulvio Marino

La ricetta di Fulvio Marino del pane mascarpone e noci, un’altra ricetta da E’ sempre mezzogiorno da provare subito. Fulvio Marino ci delizia ancora una volta con un pane da fare in casa ma non è tutto perché il ripieno è già nell’impasto, mascarpone e noci vanno in forno. Non perdete i passaggi suggeriti da Fulvio Marino per ottenere il pane mascarpone e noci perfetto, magari non come lo fa lui ma molto simile. Le ricette di Fulvio Marino per E’ sempre mezzogiorno sono sempre eccellenti, provatele. Ecco la ricetta per fare il pane di oggi 21 aprile 2021, la ricetta del mercoledì. Non perdete le altre ricette di oggi dalla cucina e dal bosco di E’ sempre mezzogiorno, perfetta anche la pasta lorda, le polpette di granchio, la pasta con le ortiche, la torta furba con le fragole e buon appetito a tutti.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO FULVIO MARINO – PANE MASCARPONE E NOCI

Ingredienti: 1 kg di farina tipo 2 macinata a pietra, 600 g di acqua fredda, 300 g di lievito madre, 25 g di sale, 250 g di mascarpone, 200 g di noci

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina, il lievito madre (oppure 10 g di lievito di birra). Uniamo quasi tutta l’acqua fredda e impastiamo, uniamo il sale e il resto dell’acqua, impastiamo e aggiungiamo il mascarpone, impastiamo e uniamo le noci, impastiamo e mettiamo in frigo coperto 8 ore.

Versiamo l’impasto sul tavolo infarinato e dividiamo l’impasto in 4 parti, creiamo le pagnotte chiudendo i lembi su se stessi e facciamo lievitare 4 ore a temperatura ambiente e coperto. Cuociamo una pagnotta per volta ma le altre le teniamo in frigo nel frattempo. Mettiamo quindi in formo a 250° C per 35 minuti. Facciamo un po’ intiepidire e gustiamo a fette con ciò che preferiamo, ma è buonissimo anche da solo, semplice.