Uova alla benedict, la ricetta che fa disperare Zia Cri

La ricetta delle uova alla benedict è la ricetta di Zia Cri di oggi 22 aprile 2021 per E’ sempre mezzogiorno. Una dura prova oggi per zia Cri che ha voluto preparare non la salsa olandese che in genere non le viene benissimo. Gran risultato invece per la protagonista di E’ sempre mezzogiorno il suo piatto di oggi è perfetto e molto goloso. Le uova alla benedict servite con spinaci, pancetta, pane tostato e la gustosa salsa con le uova e il burro. Non perdete questa e le altre ricette del programma di cucina di Antonella Clerici, la ricetta delle uova di oggi di zia Cri, perfette per la colazione in stile inglese, per un pranzo o una cena insoliti.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO ZIA CRI – LA RICETTA DELLE UOVA ALLA BENEDICT

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: nel tegamino mettiamo pepe in grani, alloro, scalogno tritato, un po’ di aceto bianco, un goccio di acqua e facciamo bollire qualche minuto.

I tuorli li sbattiamo. Il burro chiarificato possiamo farlo privandolo del latticello, della schiumetta o possiamo comprare già pronto.

Versiamo i tuorli nella ciotola disposta sulla pentola con l’acqua calda, l’acqua non deve bollire, mescoliamo i tuorli con la frusta a mano e aggiungiamo il sughetto del tegamino, mescoliamo sempre velocemente. Aggiungiamo a filo il burro chiarificato. Attenzione sempre all’acqua altrimenti le uova si stracciano. Mai fermarsi con la frusta, aggiungiamo un pochino di sale, qualche goccia di limone. La salsa olandese è pronta quando si addensa.

Facciamo bollire acqua e aceto nella pentola, creiamo il vortice con il cucchiaio e versiamo l’uovo al centro, facciamo cuocere 3 minuti, scoliamo con delicatezza, il tuorlo deve restare morbido.

In una padella antiaderente scaldiamo un filo di olio e facciamo rosolare le fette di pancetta.

Facciamo tostare il pane, magari dischetti di pancarrè ma va bene tutto. Gli spinaci freschi li saltiamo velocemente nella padella dove abbiamo preparato la pancetta, saliamo. Serviamo l’uovo sulla fetta di pane e sopra aggiungiamo la pancetta e gli spinaci. Serviamo tutto ben caldo completando con la salsa olandese preparata prima.