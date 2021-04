Pizze Fulvio Marino, la ricetta della pizza Chicago Style

Dalle ricette di Fulvio Marino la pizza Chicago style, la pizza E’ sempre mezzogiorno di oggi 23 aprile 2021. E’ la pizza americana molto golosa, una pizza alta con dentro quello che vogliamo ma Fulvio Marino propone le fette di formaggio, salsiccia, pomodori pelati. Se invece vogliamo fare la pizza con il ripieno italiano usiamo la provola o anche la mozzarella, insomma ci coccoliamo con gli ingredienti che preferiamo. Come sempre le ricette di Fulvio Marino da E’ sempre mezzogiorno sono sempre perfette e oggi non possiamo di certo perdere questa ricetta di pizza meravigliosa e più che golosa. Ecco la pizza Chicago da fare subito.

RICETTE FULVIO MARINO – PIZZA CHICAGO STYLE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Ingredienti: 1 kg di farina 0, 600 g di acqua, 12 g di lievito di birra, 22 g di sale, 40 g di olio evo – salsiccia, pomodoro, formaggio

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina, il lievito sbriciolato, quasi tutta l’acqua fredda, impastiamo e uniamo il sale e il resto dell’acqua, impastiamo e uniamo l’olio, impastiamo 10 minuti e ci fermiamo per altri 10 minuti. Riprendiamo a impastare e abbiamo il nostro composto perfetto.

Facciamo lievitare 2 ore coperto da pellicola e a temperatura ambiente. Facciamo poi delle palline da 500 grammi. Facciamo lievitare nelle ciotole un’altra ora e mezza sempre coperto e a temperatura ambiente.

Ungiamo lo stampo tondo e cin i bordi un po’ alti. Stendiamo la pizza facendo attaccare i bordi sulla teglia, in pratica come una crostata. Disponiamo le fette di formaggio a pasta gialla ma va bene anche la provola, esageriamo con le quantità. Aggiungiamo la pasta di salsiccia, i pomodori pelati spaccati a mano, mettiamo in forno a metà del forno a 220° C per 25 minuti. Togliamo dal forno e completiamo con il formaggio grattugiato.