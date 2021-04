Friselle, la ricetta di Fulvio Marino

La ricetta delle friselle di Fulvio Marino, la ricetta di oggi 26 aprile 2021 da E’ sempre mezzogiorno. Le friselle sono tipiche del Sud, le troviamo di varie dimensioni, anche di varie forme, le condiamo in genere con i pomodorini, olio, sale, origano ma anche altro. La ricetta delle friselle E’ sempre mezzogiorno è tutta da scoprire, avremo così quel gustoso pane duro che possiamo mangiare anche semplicemente passato in acqua o condito come suggerisce Fulvio. Prepariamo le nostre friselle e aggiungiamo subito questa ricetta alle migliori di E’ sempre mezzogiorno. Non perdete questa e le altre ricette da E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI FULVIO MARINO – LA RICETTA DELLE FRISELLE

Ingredienti: 500 g di semola di grano duro, 500 g di sfarinato di grano duro, 640 g di acqua fredda, 250 g di lievito madre, 20 g di sale, 20 g di olio di oliva

Preparazione: versiamo le due farine nella ciotola, aggiungiamo quasi tutta l’acqua fredda (600 g), mescoliamo e facciamo riposare 1 ora a temperatura ambiente. Solo dopo aggiungiamo il lievito madre, se non l’abbiamo lo sostituiamo con 7 g di lievito di birra. Impastiamo e poi aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua. Sembra che sia difficile impastare ma poi utilizzando anche le mani sarà semplice, quindi non aggiungiamo ulteriore acqua. Alla fine uniamo l’olio di oliva e completiamo l’impasto.

Facciamo lievitare a temperatura ambiente 1 ora e mezza coperto con la pellicola. Poi versiamo sul banco ben infarinato con semola di grano duro. Dividiamo l’impasto in palline da 400 grammi; disponiamo sulla teglia infarinata, le disponiamo ben distanziate. Facciamo lievitare per 1 ora a temperatura ambiente.

Mettiamo la pallina sul tavolo leggermente infarinato, facciamo un filone e creiamo delle ciambelle. Disponiamo sulla teglia infarinata. Facciamo lievitare 40 minuti sempre coperta con la pellicola e a temperatura ambiente. Mettiamo in forno a 250° C per circa 25 minuti. Abbiamo già un pane ottimo ma tagliamo a metà e disponiamo sulla griglia a 120° C per circa 50 minuti. Facciamo raffreddare e per gustarla passiamo due secondi nella ciotola con l’acqua, condiamo con pomodori, basilico, olio, sale, stracciatella.