Fior di pane, la ricetta di Fulvio Marino

La ricetta del fior di pane di Fulvio Marino dalle ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 5 maggio 2021. Ancora un’altra golosa idea dell’esperto di farine e impasti, un pane soffice e ancora una votla da provare. Quindi non solo una bella idea per portare in tavola un pane a forma di fiore ma anche un impasto tutto da copiare con il farro bianco e con il farro integrale. Fulvio Marino aggiunge alle ricette E’ sempre mezzogiorno il fior di pane, ecco la ricetta di oggi ma non perdete le altre ottime ricette di Fulvio Marino, sono tantissimi gli impasti che ci ha mostrato in questi mesi.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO FULVIO MARINO – LA RICETTA DEL FIOR DI PANE

Ingredienti: 600 g di farro bianco, 400 g di farro integrale, 650g di acqua fredda, 200 g di lievito madre, 20 g di sale integrale, 30 g di olio di oliva

Preparazione: nella ciotola versiamo le farine e il lievito madre (possiamo sostituire con 7 g di lievito di birra fresco), aggiungiamo quasi tutta l’acqua e impastiamo. Uniamo il sale e il resto dell’acqua, impastiamo e uniamo l’olio di oliva, completiamo l’impasto.

Facciamo lievitare 6 ore in frigo ben coperto. Versiamo poi sul tavolo infarinato e tagliamo una pallina da 200 che disponiamo al centro della teglia foderata con la carta forno. Facciamo palline più piccole, tutte uguali che disponiamo intorno alla pallina grande. Facciamo lievitare 2 ore a temperatura ambente e poi 4 ore in frigo, sempre coperto.

Con il coltello facciamo dei tagli sui petali mentre la pallina centrale la spolveriamo con la farina. Mettiamo in forno a 250° C per 40 minuti. Possiamo farcire le palline con prosciutto cotto e carciofini sott’olio o con tutto quello che preferiamo.