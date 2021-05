Strudel salato con salsa di rafano, ricetta di Barbara De Nigris

La ricetta dello strudel salato di Barbara De Nigris, la ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi 7 maggio 2021. Con i consigli di Barbara De Nigris una ricetta golosa, salata, perfetta per festeggiare la festa della mamma, possiamo preparare lo strudel con la carne macinata con largo anticipo. Iniziamo con la pasta matta, poi il ripieno e se vogliamo possiamo aggiungere la salsa al rafano. Non perdete le ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi con Antonella Clerici e gli altri protagonisti in cucina. Ecco la ricetta dello strudel con pasta matta, ripieno di macinato, speck e formaggio, la ricetta della dolce Barbara De Nigris.

RICETTE BARBARA DE NIGRIS – STRUDEL SALATO E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: nella ciotola versiamo l’uovo, l’acqua e l’olio di semi, sbattiamo con la forchetta. Aggiungiamo alla fontana di farina e impastiamo, otteniamo la pasta matta che facciamo riposare 10 minuti. Stendiamo la pasta e otteniamo un grande rettangolo.

Per il ripieno mescoliamo il macinato con sale, noce moscata grattugiata, pepe, la patata lessa schiacciata, 1 albume, amalgamiamo e aggiungiamo anche il prezzemolo fresco tritato. Se abbiamo tempo facciamo riposare un po’ il composto in frigo.

Sulla sfoglia disponiamo le fette di speck, aggiungiamo il ripieno e il formaggio a dadini, va bene anche la scamorza, il fior di latte. Chiudiamo prima i lati e poi arrotoliamo dalla parte lunga. Con la pasta avanzata creiamo delle decorazioni. Spennelliamo la superficie con il tuorlo sbattuto.

Tritiamo al coltello il rosmarino e il sale grosso e spolveriamo sul rotolo. Mettiamo in forno a 180° C 20 minuti e poi altri 20 minuti a 170° C.

Per la salsa: mescoliamo il rafano grattugiato con l’aceto, panna, zucchero, sale. Serviamo lo strudel su un letto di rucola completando con la salsa di rafano.