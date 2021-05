Torta rovesciata alle prugne, la ricetta di Andrea Mainardi

Menù non solo pizza con le ricette Cotto e Mangiato e la ricetta della torta rovesciata con le prugne secche è l’idea di Andrea Mainardi nella puntata dell’11 maggio 2021. Andrea Mainardi prepara la torta che sembra una pizza ma non è una pizza, una torta salata ma che sembra dolce, insomma una ricetta Cotto e Mangiato davvero speciale. Gli ingredienti sono il porro, le prugne secche della California, un po’ di burro, le fette di lonza, formaggio grattugiato e ovviamente la pasta sfoglia che compriamo già pronto perché è un po’ complicato farla in casa. In pochissimo tempo prepariamo e tutto ma dobbiamo fare attenzione a come disponiamo le fettine di porro e le prugne nello stampo perché sarà quello il bel risultato della torta salata di Andrea Mainardi, che è rovesciata. Ecco la ricetta della torta salata di oggi da Cotto e Mangiato.

RICETTE COTTO E MANGIATO ANDREA MAINARDI – TORTA ROVESCIATA SALATA CON PRUGNE E PORRO

Ingredienti e preparazione: tagliamo a rondelle il porro e disponiamo nello stampo rotondo imburrato. Abbiamo le prugne secche ovviamente denocciolate e le disponiamo nella teglia. Aggiungiamo adesso le fette di lonza, il parmigiano grattugiato aggiunto in abbondanza. Il consiglio è quello di tenere caldo lo stampo fino a quando completeremo la torta, in questo modo il burro resta fuso.

Abbiamo la pasta sfoglia già pronta, la adagiamo sullo stampo e dobbiamo fare in modo di ottenere un coperchio che sigilliamo sul bordo dello stampo. Mettiamo in forno e facciamo cuocere a 180° C il tempo di fare dorare bene la sfoglia. Togliamo dal forno e capovolgiamo la torta con delicatezza. Completiamo con il timo fresco.

Asciughiamo la stracciatella con la carta da cucina e la facciamo sgocciolare e completiamo la torta con ciuffi di stracciatella. Serviamo calda o fredda.