Finte olive ascolane, la ricetta di Anna Moroni

La ricetta delle olive ascolane di Anna Moroni, la ricetta delle oliva a modo mio, ed è così che la maestra in cucina saluta tutti dalla cucina di E’ sempre mezzogiorno. Anna Moroni oggi 14 maggio 2021 ha preparato le sue olive ascolane, la sua famosa ricetta, un cavallo di battaglia a cui ogni volta aggiunge qualcosa e questa volta la ricetta delle finte olive ascolane è con il prosciutto crudo. Anna Moroni emozionata accanto ad Antonella Clerici solo oggi ha cucinato per il pubblico di Rai 1 dopo una settimana trascorsa nella cucina nel bosco. Emozioni per Annina che speriamo torni presto a E’ sempre mezzogiorno. Non perdete la ricetta delle finte olive ascolane di Anna Moroni, la ricetta golosa perfetta come aperitivo ma non solo.

RICETTE ANNA MORONI – OLIVE ASCOLANE A MODO MIO PER E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Ingredienti: 300 g di olive verdi, 70 g di macinato di vitella, 70 g di macinato di pollo, 70 g di prosciutto crudo, 2 cucchiai di formaggio grattugiato buono, noce moscata, scorza di limone, noce di burro, foglie di salvia, 2 tuorli, 100 g di farina, 1 uovo, 200 g di pane grattugiato, olio per la frittura

Preparazione: cuociamo le carni già tagliate a pezzetti, lo facciamo in padella con il burro e la salvia fresca. Il prosciutto non va cotto. Le carni cotte le tritiamo e aggiungiamo i tuorli, il formaggio grattugiato, aggiungiamo la scorza di limone grattugiato, noce moscata e pepe bianco, le olive verdi denocciolate e frullate o tritate bene, mescoliamo il tutto. Creiamo le olive, come si fa con le polpette, diamo la forma giusta, le facciamo tutte più o meno uguali.

In un piatto mettiamo la farina, in un altro sbattiamo le uova e in un altro versiamo il pane grattugiato. Passiamo le finte olive prima ella farina poi nell’uovo e infine nel pane grattugiato. Friggiamo in olio profondo e ben caldo, scoliamo su carta da cucina e gustiamo.