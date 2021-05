Cosce di pollo con tortillas, ricetta di Francesca Marsetti

La ricetta di Francesca Marsetti delle cosce di pollo con tortillas è la ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi 18 maggio 2021 da provare subito. Le cosce di pollo marinate anche con la birra e poi cotte in forno. Le tortillas preparate velocemente e in più i tanti consigli di oggi di Francesca Marsetti. E’ una ricetta E’ sempre mezzogiorno approvata anche dalla dottoressa Evelina Flachi quindi un bel piatto da gustare anche in estate. Possiamo aggiungere o meno l’aglio, aggiungere o togliere il peperoncino. Possiamo servire le tortillas separando tutto in un piatto oppure farcire le tortillas nel modo classico. Di seguito la ricetta completa per le cosce di pollo con tortillas da E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE FRANCESCA MARSETTI – COSCE DI POLLO CON TORTILLAS E GUACAMOLE

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: facciamo marinare i fusi di pollo, quindi mettiamo nel contenitore e saliamo, pepiamo, aggiungiamo un filo di olio, la birra chiara, un pezzetto di zenzero, il succo di lime, lasciamo 30 minuti o anche molto di più, possiamo fare la marinatura il giorno prima ma lasciamo ovviamente in frigo. Mettiamo in forno lasciando tutta la marinatura per 1 oretta o anche meno, dipende dalla grandezza.

Farina di mais, un filo di olio, un pizzico di sale e aggiungiamo l’acqua ben calda, mescoliamo con il cucchiaio e otteniamo un panetto. Facciamo delle palline che stendiamo tra due fogli di carta forno e otteniamo i dischetti che cuociamo in padella antiaderente con un filo di olio.

Puliamo l’avocado, la polpa la saliamo, pepiamo, aggiungiamo un filo di olio, succo di lime e anche un pochino di aglio tritato, mescoliamo schiacciando con la forchetta. Se non abbiamo il lime usiamo il succo di limone. Se preferiamo sostituiamo all’aglio il cipollotto ma sempre pochissimo. Se l’avocado è maturo si schiaccia facilmente con la forchetta altrimenti usiamo il mixer.

Tagliamo i pomodori freschi a cubetti. Tagliamo il peperoncino verde a pezzetti. Farciamo le tortillas ben calde con la polpa delle coscette, guacamole, pomodoro e peperoncino.

Oppure serviamo nel piatto le coscette con la ciotolina con guacamole, i pomodorini, il peperoncino, non dimentichiamo le tortillas.