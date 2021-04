Insalata con polpette di granchio, la ricetta di Francesca Marsetti col surimi

La ricetta dell’insalata con polpette di granchio è la ricetta di Francesca Marsetti di oggi 21 aprile 2021 per E’ sempre mezzogiorno. Un piatto molto semplice e delizioso ma Lorenzio Biagiarelli spiega che in genere il surimi non è polpa di granchio. Il surimi è un prodotto giapponese ma è pasta di pesce non è granchio, è in genere merluzzo, quindi è un derivato del pesce che è buono ma dipende dal pesce che è stato utilizzato, quindi leggete l’etichetta. Non perdete questa ricetta delle polpette con il surimi, la ricetta di Francesca Marsetti per fare l’insalata con le polpette di pesce, le polpette di granchio.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO FRANCESCA MARSETTI

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: tritiamo lo scalogno al coltello e facciamo stufare in padella con un po’ di olio.

Puliamo i gamberi o le mazzancolle, tagliamo a pezzi il surimi e frulliamo aggiungendo anche lo scalogno appena stufato, poi aggiungiamo la maionese e frulliamo ancora, versiamo in una ciotola e ci aiutiamo con due cucchiai per fare le polpette, il composto è molto morbido.

Nel piatto versiamo la fecola e disponiamo le polpette che poi lavoriamo con le mani per infarinarle bene ma con delicatezza.

In padella versiamo olio profondo, facciamo ben scaldare e friggiamo le polpette di pesce, facciamo ben dorare. Quando salgono a galla sono pronte, scoliamo su carta da cucina per eliminare l’unto in eccesso.

Tagliamo i cetrioli, ananas, tutto a dadini, aggiungiamo carote e ravanelli, saliamo, pepiamo e aggiungiamo la maionese lavorata con buccia di agrumi grattugiata, mescoliamo. Serviamo le polpette sull’insalata.

In pratica abbiamo ancora una volta due ricette in una, anzi anche la salsa in più, la maionese che rendiamo più ricca e golosa con la scorza di agrumi. C’è davvero tutto in questo piatto perfetto per l’estate e non solo.