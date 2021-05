Pane ai quattro pomodori, la ricetta di Fulvio Marino

La ricetta del pane ai quattro pomodori è la ricetta di oggi di Fulvio Marino per E’ sempre mezzogiorno. Ricette del 20 maggio 2021 e oggi abbiamo un impasto un po’ più duro per il pane ai quattro pomodori di Fulvio Marino. Dai pomodori tondi grossi otteniamo l’estratto, il succo di pomodoro. Con i pomodori rossi, gialli e sardi prepariamo i confit, un po’ ore in forno a 100° C e li avremo perfetti. Seguiamo tutta la ricetta dei quattro pomodori di Fulvio Marino, un’altra ottima ricetta E’ sempre mezzogiorno da non perdere. Sfarinato di grano duro e farina tipo 2 di grano tenero, di seguito ingredienti e consigli per fare il pane ai pomodori di Fulvio Marino.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI FULVIO MARINO – PANE AI QUATTRO POMODORI

Ingredienti: 500 g di sfarinato di grano duro, 500 g di farina tipo 2 buratto di grano tenero, 250 g di lievito madre, 20 g di sale, 20 g di olio di oliva, 650 g di estratto di pomodoro

70 g di pomodori rossi confit, 70 g di pomodori gialli confit, 70 g di pomodori sardi confit, timo e origano

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina di grano duro, aggiungiamo 300 g di succo di pomodoro, mescoliamo e facciamo riposare 15 minuti. Poi aggiungiamo l’altra farina, quasi tutto il resto del succo di pomodoro, il lievito madre (in sostituzione 10 g di lievito fresco di birra), impastiamo e aggiungiamo il sale, il resto del succo di pomodoro, impastiamo e completiamo con l’olio di oliva, impastiamo con le mani.

Facciamo lievitare per 2 ore e mezza a temperatura ambiente coperto con la pellicola. Versiamo un pochino di farina sul tavolo, versiamo l’impasto e stendiamo con le mani ottenendo un rettangolo spesso. Farciamo con i due pomodori confit gialli e rossi e chiudiamo a libro. Poi sopra aggiungiamo i pomodori sardi sempre confit e chiudiamo facendo una pagnotta grande. Tagliamo a metà e la parte col ripieno la lasciamo sopra chiudendo con l’impasto. Disponiamo nelle due ciotole mettiamo in frigo 8 ore. Disponiamo poi sulla teglia un po’ infarinata, capovolgiamo e facciamo sopra una croce ben tagliata. Mettiamo in forno a 250° C per circa 30 minuti.