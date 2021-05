Focaccia pugliese farcita, la ricetta di Fulvio Marino

La ricetta di Fulvio Marino della focaccia pugliese farcita, la focaccia con le cipolle e le patate, la ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi 21 maggio 2021. Una ricetta golosa, un’altra ricetta da provare subito grazie a Fulvio Marino che suggerisce sempre ogni passaggio in modo perfetto. E’ la puntata delle cipolle, tutte ottime ricette E’ sempre mezzogiorno ma come sempre la ricetta di Fulvio Marino è la migliore, la più attesa tra tutte. La focaccia E’ sempre mezzogiorno con le patate nell’impasto ma in più le patate e le cipolle le mettiamo anche sopra prima della cottura in forno. Completiamo con il formaggio grattugiato e con queste dosi facciamo due focacce.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI FULVIO MARINO – FOCACCIA PUGLIESE FARCITA

Ingredienti: 250 g di farina tipo 0, 350 g di semola di grano duro, 350 g di acqua, 5 g di malto in polvere, 10 g di lievito di birra fresco, 150 g di patate lesse, 10 g di sale, 20 g di olio di oliva – Inoltre cipolle rosse, patate lesse, olio di oliva e formaggio grattugiato

Preparazione: nella ciotola versiamo le due farine, il lievito fresco di birra sbriciolato, il malto che può essere in pasta o in polvere (se non l’abbiamo non fa niente), aggiungiamo quasi tutta l’acqua, impastiamo amalgamando bene gli ingredienti e aggiungiamo le patate lessate e schiacciate, impastiamo. Aggiungiamo adesso il sale, il resto dell’acqua e impastiamo, completiamo con l’olio di oliva e otteniamo un composto

Facciamo lievitare per 1 ora ma dipende dalla temperatura che abbiamo in casa. Versiamo sul banco leggermente infarinato, tagliamo in due palline e mettiamo in due ciotole unte di olio e coperte con pellicola. Facciamo lievitare un’altra ora.

Abbiamo una teglia da 22 cm di diametro, versiamo un bel po’ di olio, facciamo scendere delicatamente l’impasto e stendiamo con le dita, facciamo i classici buchi, copriamo con la pellicola e facciamo lievitare 30 minuti.

Sbricioliamo le patate lesse sulla focaccia, le cipolle rosse a fettine sottili, un filo di olio di oliva, mettiamo in forno statico 25 minuti a 240° C. Togliamo dal forno e completiamo con il formaggio grattugiato.