Involtini trinacria, la ricetta melanzane e spaghetti di Fabio Potenzano

Fabio Potenzano prepara gli involtini trinacria, la ricetta degli involtini siciliani per E’ sempre mezzogiorno oggi 21 maggio 2021. Un piatto siciliano che Fabio Potenzano come sempre spiega con cura aggiungendo anche le curiosità che ci piace ascoltare. Sono involtini di melanzane, melanzane che friggiamo e farciamo con gli spaghetti conditi con golosa salsa al pomodoro, poi tutto va in forno perché c’è anche la ricotta salata che deve fare insaporire il tutto. Involtini trinacria, gli involtini di melanzane con la pasta, con gli spaghetti, la super ricetta di oggi di Fabio Potenzano per E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO FABIO POTENZANO – INVOLTINI TRINACRIA

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: tagliamo le melanzane per la lunghezza e mettiamo in acqua e sale con sopra la carta forno, poi strizziamo e asciughiamo bene. Friggiamo le melanzane in padella in olio ben caldo e abbondante, facciamo ben dorare e scoliamo su carta da cucina.

Per la salsa di pomodoro: abbiamo i pomodori freschi maturi, tondi in questo caso, tagliamo a pezzettoni e mettiamo a freddo nella pentola, aggiungiamo la cipolla a fettine, qualche foglia di basilico e facciamo cuocere 20 minuti, frulliamo e abbiamo la passata di pomodoro, è come avere la conserva fatta in casa, la classica bottiglia di pomodoro che molti continuano a fare in estate.

In un’altra padella versiamo abbondante olio e tanto aglio a pezzettini, va bene anche la cipolla o entrambi. Uniamo due foglie di basilico fresco e aggiungiamo la passata di pomodoro appena preparata, facciamo cuocere, sale, pepe e un po’ di zucchero, ma questo dipende dal pomodoro.

Cuociamo gli spaghetti in acqua bollente e salata, scoliamo molto al dente e versiamo nella padella con la salsa, uniamo la ricotta salata grattugiata, basilico fresco spezzettato e pepe, amalgamiamo e completiamo la cottura.

Sulla pellicola disponiamo due fette di melanzane una accanto all’altra e un po’ sovrapposte, farciamo con gli spaghetti conditi e arrotoliamo. Disponiamo gli involtini nella teglia con un po’ di salsa, altra salsa sopra e la ricotta grattugiata. Mettiamo in forno a 180° C per 10 minuti. Serviamo con la mozzarella, completiamo con olio e pepe.