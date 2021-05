Pizzicotti alla genovese di cipolle, ricetta di Mattia e Mauro Improta

Pizzicotti alla genovese di cipolle è la genovese napoletana e sono Mattia e Mauro Improta che nella cucina di E’ sempre mezzogiorno ci mostrano questo piatto. Nuove ricette E’ sempre mezzogiorno e la ricetta della genovese napoletana degli Improta è un’occasione da non perdere. Più ricette in una perché con gli Improta oggi 21 maggio 2021 prepariamo non solo la genovese napoletana ma anche i raviolini. Possiamo anche usare la genovese per condire la pasta semplici, gli ziti per esempio. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno di Mattia e Mauro Improta. Ecco come si fa la genovese con la ricetta napoletana.

RICETTE MAURO IMPROTA E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – GENOVESE NAPOLETANA

Preparazione: mescoliamo pecorino grattugiato a scaglie, parmigiano grattugiato e uova, facciamo delle piccole palline di circa 4 grammi.

Per la salsa facciamo un trito di sedano e carota, facciamo il soffritto nel tegame con un po’ di olio, aggiungiamo il gambuccio a pezzetti e poi anche la carne a pezzi grossi, facciamo soffriggere il tutto e poi aggiungiamo le cipolle a fettine e facciamo cuocere per un paio d’ore minimo, perfette anche tre ore.

Con la farina e le uova facciamo l’impasto, facciamo riposare 30 minuti e tiriamo la sfoglia. Disponiamo le palline di ripieno sulla sfoglia, usiamo l’acqua per bagnare un po’ la sfoglia, chiudiamo coprendo con la stessa sfoglia e togliamo l’aria, diamo i pizzicotti all’impasto tra una pallina e l’altra e ritagliamo i raviolini.

Tagliamo la carne a fette, la cipolla e il resto del fondo di cottura li versiamo in padella. Cuociamo la pasta, scoliamo e versiamo in padella con il sugo di cipolle, facciamo insaporire. Serviamo nel piatto le fette di carne con i ravioli che completiamo con formaggio grattugiato.