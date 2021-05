Spezzatinone in pagnotta, la ricetta di Simone Buzzi

La ricetta dello spezzatinone in pagnotta di Simone Buzzi, la ricetta ricca e golosa di oggi 26 maggio 2021 per le ricette E’ sempre mezzogiorno. Evelina Flachi tenta di spaventarlo con un ciondolo di civetta ma non c’è modo, Simone Buzzi continua con le sue ricette esagerate. Iniziamo la ricetta dello spezzatinone in pagnotta marinando la carne a pezzettini e intanto prepariamo il fondo di cottura che rendiamo sempre più ricco. Piselli, patata, salsiccia, c’è davvero di tutto in questa ricetta che sembra meno grassa delle precedenti, forse è solo impressione. Una bella pagnotta di pane ripiena da provare subito ma Buzzi completa con chips di pancetta, con crostini di pane, con basilico e soprattutto con la bufala affumicata, insomma una ricetta buonissima.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO SIMONE BUZZI – SPEZZATINONE IN PAGNOTTA

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: tagliamo la carne a pezzettini e mariniamo con pepe, sale, alloro, rosmarino, olio, birra, limone, tanto aglio, lasciamo da parte. Solo dopo almeno 3 o 4 ore scoliamo la carne (teniamo da parte il liquido) e passiamo nella farina.

Nella padella scaldiamo un filo di olio di oliva, il guanciale tagliato a listarelle, uniamo anche il porro a fettine, facciamo andare, saliamo e pepiamo. Aggiungiamo anche la patata pelata e tagliata a cubetti, uniamo anche i piselli freschi, mescoliamo e facciamo andare. Seguiamo i vari passaggi della ricetta.

In un’altra padella mettiamo la salsiccia a pezzi, sgranata, quindi senza pelle, non aggiungiamo olio. Qui aggiungiamo la carne passata nella farina. Condiamo con un filo di olio di oliva e scottiamo il tutto. Facciamo cuocere aggiungendo la marinatura. Versiamo la carne nella padella con le verdure, uniamo il brodo vegetale e facciamo cuocere 2 ore coperto.

Tagliamo la parte superiore della pagnotta. La svuotiamo e mettiamo in forno 10 minuti a 180° C. In formo mettiamo anche la mollica del pane tagliata a dadini.

Facciamo le chips di pancetta mettendo in forno a 180° C per 10 minuti.

Versiamo lo spezzatino nella pagnotta e aggiungiamo sopra le chips di pancetta, i pomodori tostati in padella, basilico fresco, la bufala affumicata, i dadini di pane tostato.