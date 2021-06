Rotolo di frittata è la ricetta di Barbara De Nigris

La ricetta del rotolo di frittata di Barbara De Nigris dalle ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 11 giugno 2021. Nella puntata di oggi di E’ sempre mezzogiorno tutti sono in azzurro in onore della Nazionale che gioca stasera. Il tricolore al collo di Barbara De Nigris, sulla guancia di Antonella Clerici, tra i capelli di zia Cri. Anche la dolce De Nigris ha pensato a un piatto che possiamo preparare prima così possiamo goderci la partita. Un rotolo di frittata ma non c’è niente di fritto, la frittata la facciamo in forno. Il ripieno è di erbe di campo e formaggio cremoso. Possiamo servire il rotolo di frittata E’ sempre mezzogiorno freddo o tiepido e sarà sempre ottimo. Non perdete questa e le altre ricette del venerdì, le ricette in tv con Antonella Clerici.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO BARBARA DE NIGRIS – LA RICETTA DEL ROTOLO DI FRITTATA

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: lessiamo le ortiche e il tarassaco, scoliamo e saltiamo in padella con olio, sale, pepe, aglio e peperoncino.

Nella ciotola rompiamo le uova con un po’ di sale, uniamo il formaggio grattugiato, l’olio di oliva e sbattiamo, versiamo il tutto sulla teglia del forno foderata con la carta forno. Mettiamo in forno 10 minuti a 200° C.

Arrotoliamo la base da calda, la arrotoliamo nella carta forno, facciamo raffreddare.

Mescoliamo il quark con il formaggio grattugiato.

Tagliamo i pomodori a dadini, condiamo con basilico, olio e sale, mescoliamo.

Spalmiamo il formaggio sul base e aggiungiamo sopra le verdure e arrotoliamo. Avvolgiamo e facciamo raffreddare in frigo per renderlo ben compatto. Tagliamo a fette spesse e serviamo su un letto di pomodori che abbiamo preparato prima. Completiamo con l’erba cipollina.

Partendo dalla base di frittata al forno abbiamo già una ricetta semplice e light ma possiamo farcire il rotolo come vogliamo e non solo con il formaggio e le erbe di campo.